عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل صدفة الحلقة 29 .. خالد الصاوي يضع مخططا جديدا

صدى البلد

شهدت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل "صدفة" العديد من الأحداث،  وبدأت باستحواذ طارق (عصام السقا) على ممتلكات وشركة عمه جلال (رشدي الشامي) بعد انا أدخله السجن.

قام فؤاد (خالد الصاوي) بمخطط جديد بمساعدة نانسي المساعدة الخاصة به، لإيقاع معتز (فراس سعيد) فى الفخ، حيث قامت نانسي بالاتصال عليه لتوهمه بأنها حولت الى رقمه مبلغ مالي كبير وتوهمه بأنه ستقابله ليجد نفسه أمام فؤاد الذى يقتله بعد أن علم بمكان الفلاشة الذى عليها جميع الفيديوهات الذى كان يهدده بها.


فؤاد (خالد الصاوي) يذهب لصدفة ويهددها بأن تبعد عنه تماما ، ويذهب لزيارة ابنته فرح (نور إيهاب) فى المصحة وتخبره بأنها أصبحت أفضل بعد زيارة صدفة (ريهام حجاج) لها.

txt

مسلسل صدفة الحلقة 28.. فشل خطة رشدي الشامي والقبض على غادة

txt

مسلسل صدفة الحلقة 27 .. اتفاق جلال ومصباح على إنهاء حياة طارق

ويعرض مسلسل “صدفة” يوميًا على قنوات cbc دراما الساعة 8 مساءً ،و dmc وقناة الحياة كما يعرض على منصة watch it .

صدفة هو مسلسل كوميدي تدور أحداثه في إطار تشويقي وتقدم ريهام حجاج شخصية مدرسة تاريخ ويعد المسلسل التعاون الرابع الذى يجمع بين ريهام والمؤلف أيمن سلامة، بعد أن تعاونا سويا 3 مرات من قبل في مسلسلات "جميلة، ويوتيرن، ولما كنا صغيرين.

أبطال مسلسل صدفة

مسلسل “صدفة” من بطولة خالد الصاوي، عصام السقا، ميار الغيطي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.

كواليس مسلسل صدفة أبطال مسلسل صدفة أبطال مسلسلات رمضان مسلسلات رمضان2024 كواليس مسلسلات رمضان 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر 2024

بث مباشر الآن.. رؤية هلال عيد الفطر 2024

العيد بكرة ؟| ميلاد هلال شوال اليوم.. مفاجأة بالسعودية ومصر تحسمها فلكيًا

الثلاثاء أول أيام عيد الفطر في هذه الحالة.. دار الإفتاء تحدد موعد العيد

ضبطوه مع أختهم في نهار رمضان.. رموا عشيق شقيقتهم من الدور الثامن ببشتيل

موعد عيد الفطر 2024 فلكيا وشرعيا.. دار الإفتاء تحدد أول أيام العيد

نتنياهو يعلن تحديد موعد اجتياح رفح.. وشرط واحد لإيقاف العملية

بعد السعودية .. الأربعاء أول أيام العيد في اليمن ولبنان وتركيا وأستراليا

موضوعات متعلقة

إمبراطورية ميم الحلقة 29.. عائلة مختار أبو المجد تتراجع عن بيع المنزل

مسلسل جودر الحلقة 14.. تارا عماد تحاول السيطرة على ياسر جلال من خلال السحر

منة فضالي: تعبت نفسيا بسبب مرض والدتي

محمد علي رزق: غادة عبد الرازق شخصية عظيمة ومحبة للجميع |خاص

مسلسل صدفة الحلقة 28.. فشل خطة رشدي الشامي والقبض على غادة

مسلسل إمبراطورية م الحلقة 28.. خالد النبوي يكتشف بيع مروان للمنزل

مسلسل جودر الحلقة 13.. تارا عماد تقع في حب ياسر جلال

محمد علي رزق: "مصطفى ضرغام" أصعب شخصية جسدتها.. وهذا موعد بدء تصوير الجزء الثاني من "جودر" |حوار

ترشيحاتنا

اليونان: 70 حريقا في غابات إيلافوس خلال 24 ساعات

إيلون ماسك يتحدى قرار المحكمة العليا في البرازيل بسبب X.. ما القصة؟

أحكام صلاة العيد.. اعرف وقتها وصيغة التكبيرات لها

«الإجازة بكرا والعيد بعده»| فرحة بين المصريين عقب استطلاع هلال شوال.. وهذه مواعيد الصلاة

مفاجآت في تشكيل الأهلي ضد إنبي بالدوري

بعد ارتفاع أسعاره بنسبة 80%.. كعك العيد بالتقسيط وبدون فوائد| اعرف ازاي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسل صدفة الحلقة 29 .. خالد الصاوي يضع مخططا جديدا

هيحصل بعد دقائق.. لن تتوقع تأثير الكسوف الكلي على البكتيريا والميكروبات

إمبراطورية ميم الحلقة 29.. عائلة مختار أبو المجد تتراجع عن بيع المنزل

كتف واحد .. سلمى أبو ضيف تتألق بإطلالة جريئة

فيديو

"أنا أقل خلق الله".. كزبرة يرد على منتقدي تكريمه بالجامعة البريطانية بمصر

8 آلاف وجبة.. تامر حسني يشارك في حملة "بنفسك وبإيدك"

تعليق قوي من هنا الزاهد عن قضائها أول رمضان بعد طلاقها

مشاهد لأول مرة من كواليس تصوير رامز جاب من الآخر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ