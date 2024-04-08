مسلسل صدفة الحلقة 29 .. خالد الصاوي يضع مخططا جديدا

شهدت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل "صدفة" العديد من الأحداث، وبدأت باستحواذ طارق (عصام السقا) على ممتلكات وشركة عمه جلال (رشدي الشامي) بعد انا أدخله السجن.

قام فؤاد (خالد الصاوي) بمخطط جديد بمساعدة نانسي المساعدة الخاصة به، لإيقاع معتز (فراس سعيد) فى الفخ، حيث قامت نانسي بالاتصال عليه لتوهمه بأنها حولت الى رقمه مبلغ مالي كبير وتوهمه بأنه ستقابله ليجد نفسه أمام فؤاد الذى يقتله بعد أن علم بمكان الفلاشة الذى عليها جميع الفيديوهات الذى كان يهدده بها.



فؤاد (خالد الصاوي) يذهب لصدفة ويهددها بأن تبعد عنه تماما ، ويذهب لزيارة ابنته فرح (نور إيهاب) فى المصحة وتخبره بأنها أصبحت أفضل بعد زيارة صدفة (ريهام حجاج) لها.

ويعرض مسلسل “صدفة” يوميًا على قنوات cbc دراما الساعة 8 مساءً ،و dmc وقناة الحياة كما يعرض على منصة watch it .

صدفة هو مسلسل كوميدي تدور أحداثه في إطار تشويقي وتقدم ريهام حجاج شخصية مدرسة تاريخ ويعد المسلسل التعاون الرابع الذى يجمع بين ريهام والمؤلف أيمن سلامة، بعد أن تعاونا سويا 3 مرات من قبل في مسلسلات "جميلة، ويوتيرن، ولما كنا صغيرين.

أبطال مسلسل صدفة

مسلسل “صدفة” من بطولة خالد الصاوي، عصام السقا، ميار الغيطي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.