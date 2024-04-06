مسلسل صدفة الحلقة 27 .. اتفاق جلال ومصباح على إنهاء حياة طارق

شهدت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل “صدفة” العديد من الأحداث ،اتفق جلال (رشدي الشامي) مع مصباح ، على قتل طارق (عصام السقا) كما تحالف مع غادة (رانيا الخواجة) ،والخطة أنها تفتح له باب الشقة لتسهل دخول مصباح ليقتل طارق بمقابل 10 مليون جنيه لكل منهم ، ولكن جلال يؤكد على مصباح أن يتخلص من غادة أيضًا ويقتل الاثنين.

صدفة (ريهام حجاج) تكتشف أنها قامت بدعوة قضائية ضد والدها فؤاد مهران (خالد الصاوي) حتى تثبت أنها ابنته وإجراء تحاليل DNA ، وعلمت هالة (سلوى خطاب) ، بالقضية التى رفعتها صدفة على فؤاد ، وأتفقت مع معتز (فراس سعيد) أن تعطيه مستندات لفضيحة فؤاد، ليبتزه مقابل أن يكتب كل ممتلكاته لهالة وأولادها خوفًا من أن تثبت صدفة نسبها له.

رفض رندا إجراء عملية الإجهاض بعد أن أتفقت مع والدتها (عبير منير) وقالت لها أنها لن تصلح الخطأ بخطأ.

ويعرض مسلسل “صدفة” يوميًا على قنوات cbc دراما الساعة 8 مساءً ،و dmc وقناة الحياة كما يعرض على منصة watch it .

صدفة هو مسلسل كوميدي تدور أحداثه في إطار تشويقي وتقدم ريهام حجاج شخصية مدرسة تاريخ ويعد المسلسل التعاون الرابع الذى يجمع بين ريهام والمؤلف أيمن سلامة، بعد أن تعاونا سويا 3 مرات من قبل في مسلسلات "جميلة، ويوتيرن، ولما كنا صغيرين.

أبطال مسلسل صدفة

مسلسل “صدفة” من بطولة خالد الصاوي، عصام السقا، ميار الغيطي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.