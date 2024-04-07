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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل صدفة الحلقة 28.. فشل خطة رشدي الشامي والقبض على غادة

صدى البلد

شهدت الحلقة الثامنة والعشرون العديد من الأحداث،  حيث بدأت بفشل مخطط جلال (رشدي الشامي) وعندما ذهب مصباح الى منزل طارق وغادة بعد أن فتحت له الباب وسهلت له الدخول ، تفاجأ بدخول الشرطة واعترف بكل شيء وأن جلال هو الذي اتفق معه وتم القبض عليه وعلى غادة ، وذهب طارق مع الشرطة إلى عمه جلال ليقبضوا عليه هو الآخر.

ذهاب صدفة (ريهام حجاج ) الى أدهم (تامر يسري) وتتطلب منه أن تقابل فرح وتذهب لها الى المصحة لأنها تريد أن تطمئن عليها وبالفعل يستجيب لها ، وتذهب صدفة لفرح وتحكي لها قصة قتلها لصديقتها فى المدرسة التى كانت تغير من فرح بسبب أن الشاب الذى كانت تعجب بيه أعجب بها وقتلتلها بدون قصد عند مشاهدتها أنها تفتش شنطتها ، واتحبست فرح لكن والدها نجح فى أن يجعل أهلها يتنازلوا عن القضية.

تهديد فؤاد (خالد الصاوي) لحنان (رحاب الجمل) بسبب قضية إثبات النسب الذى رفعتها صدفة عليه وانه سيقتل صدفة فى حال عدم تنازلها عن القضية.

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مسلسل صدفة الحلقة 27 .. اتفاق جلال ومصباح على إنهاء حياة طارق

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مسلسل صدفة الحلقة 26 .. وزير التربية والتعليم يستجيب لمطالب ريهام حجاج

ويعرض مسلسل “صدفة” يوميًا على قنوات cbc دراما الساعة 8 مساءً ،و dmc وقناة الحياة كما يعرض على منصة watch it .

صدفة هو مسلسل كوميدي تدور أحداثه في إطار تشويقي وتقدم ريهام حجاج شخصية مدرسة تاريخ ويعد المسلسل التعاون الرابع الذى يجمع بين ريهام والمؤلف أيمن سلامة، بعد أن تعاونا سويا 3 مرات من قبل في مسلسلات "جميلة، ويوتيرن، ولما كنا صغيرين.

أبطال مسلسل صدفة

مسلسل “صدفة” من بطولة خالد الصاوي، عصام السقا، ميار الغيطي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.

 

أبطال مسلسل صدفة كواليس مسلسل صدفة كواليس مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ مسلسلات رمضان ٢٠٢٤

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مسلسل صدفة الحلقة 28.. فشل خطة رشدي الشامي والقبض على غادة

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