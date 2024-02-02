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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

طارق صبري يعلق على جائزة أفضل ممثل من وزارة الثقافة

طارق صبري
طارق صبري

اعرب طارق صبري عن سعادته بتكريمه من وزارة الثقافة بجائزة افضل ممثل، وكتب عبر انستجرام: "سعيد جداً بتكريمي من وزارة الثقافة بجائزة " أفضل ممثل مصري " عن مسلسل "ماتيجي نشوف " في ملتقى التميز والإبداع العربي في نسختهِ الثّانية بالتّعاون مع أكاديمية ويكيمديا لعلوم الإعلام .

وتابع:"حابب أشكر رئيسة الملتقى الدكتورة داليا المتبولي على التكريم وفي انتظار نجاح أكبر في النسخة الثالثة من الملتقى وطبعاً بشكر أختي العزيزة مي سكرية المنسّق العام للملتقى لظهوره بهذا الشكل الرائع.

علق الفنان طارق صبري على الشائعات المتداولة بشأن حقيقة انفصاله عن الفنانة شيري عادل.

وقال طارق صبري فى تصريحات تليفزيونية ، لا تعليق ، وأنه لا يحب التدخل فى حياته الشخصية مطلقًا وأن له الحرية الكاملة فى الرد.

واستكمل طارق صبري ، معلقًا: أى حد لى الحق أنه يسأل وإحنا لينا حق نرد أو لاء ، وأنا بحب مهنة الصحافة وكانت بدايتي مراسل وصحفي ولما بيحصل حتى هجوم مش بزعل ، عشان المهنة قائمة على معرفة الأخبار أول بأول.

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