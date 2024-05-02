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رئيس التحرير
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1500 جنيه في اليوم.. أحدث وأقوى شهادة إدخار من البنك الأهلي.. فيديو

مذيعة صدى البلد شروق
مذيعة صدى البلد شروق عادل

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية خاصة عن أحدث شهادات إدخار من البنك الأهلى، وتفاصيل الشهادة التي تسمى شهادة إدخار بلاتينية سنوية ذات عائد ثابت لأجل سنة واحدة فقط.

وتكون الشهادة ب 3 عوائد ما بين يومي وشهري وسنوي، ويكون العائد اليومي بفائدة 23% سنويًا وشهري بفائدة 23.5% سنويًا وسنوية بفائدة 27%، ويتيح البنك شراء هذه  الشهادة من مبلغ 1000 جنيه مع إمكانية زيادة مبلغ الشراء بمضاعفات المبلغ.


و يحتسب الفائدة على مبلغ الشهادة بدءًا من اليوم التالي من تاريخ شرائها، كما يوفر البنك على شهادة الادخار بأجل سنة واحدة فقط للحصول على قرض تصل نسبته إلى 95% من عبء سداد بفائدة 29% سنويًا.


ولمزيد من التفاصيل حول شهادة الادخار الجديدة، يرجى مشاهدة الفيديو التالي:

شروق عادل البنك الاهلي شهادات ادخار

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