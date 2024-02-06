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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هدية من المملكة.. أحمد سعد يكشف تفاصيل منزله في السعودية | صور

صدى البلد

كشف الفنان أحمد سعد، عن منزله في المملكة العربية السعودية، وتحديدا في الرياض مشيرا إلى أنه كان هدية من المملكة لدعم فنان مصري - بحسب قوله.

ونشر أحمد سعد عبر انستجرام صور من داخل منزله، وعلق عليها قائلا:" أيوة أنا أحترم المملكة وأحب شعبها وأقدر المجهود الكبير لدعم الفنون والثقافة.. أنا في بيتي بالرياض واحد من سلسلة عطاءات المملكة لشخص ميزته إنه مطرب مصري عربي ايوة الناس دي مشروعها عظيم لانهم فهموا قيمه الفن والمواهب في جميع المجالات شكرًا كمصري وشكرًا كفنان".

 

واستطرد "السعودية بتكسر كل الحواجز بين العرب وبتنجح في قيادة نهضة ثقافية فنية وبتحافظ على الفن المصري في قلوب ووجدان العرب في كل شارع وزقاق وبيت.. لازم نفرح إن مواطن سعودي يقول عندنا أم كلثوم وعبد الحليم زي ما بيقول عندنا محمد عبده و طلال مداح.. بيقولوا ( عندنا ) وبينسوا جنسيته وبلده ولونه لأن مع الفن تصغر كل الحاجات والاختلافات.. ويكبر الانسان بموهبته كأنه ببلده.. رينا يحفظكم ويقدركم علي اللي جاي".

ودعا المطرب المصري أحمد سعد، جمهوره من كل أنحاء الخليج العربي إلى حضور حفله يوم الأحد المقبل في المسرح المكشوف بالحي الثقافي «كتارا» بالعاصمة القطرية الدوحة. 

وجاء في كلمة سعد "حبايبي وجمهوري الحبيب اللي مستني اشوفه في قطر، ان شاء الله هكون معاكم يوم 11 فبراير على المسرح الروماني بكتارا، ان شاء الله تكون حفلة جميلة اوي، ونقول: ايه الناس الحلوة دي" وهي من كلمات اغنيته الشهيرة «اليوم الحلو ده» من فيلم «عمهم».

 

أحمد سعد المملكة العربية السعودية الفنون والثقافة طلال مداح منزل أحمد سعد

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