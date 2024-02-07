أخبار الفن|تفاصيل مسلسل «للأذكياء فقط».. وجدول حفلات ساقية الصاوي بعيد الحب خلال فبراير.. وحلمي عبدالباقى يطرح «بلا عيش وملح» في هذا الموعد

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

كشفت ساقية الصاوى عن جدول حفلاتها فى عيد الحب الذى يضم باقة من أبرز الحفلات المتنوعة والمقرر إقامتها فى شهر فبراير الجاري .

حفل المطرب عبد الباسط حمودة

يحيى المطرب الشعبى عبد الباسط حمودة ،حفلاً غنائيًا يوم 14 فبراير بساقية الصاوى.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الثامنة مساء ،فيما تم طرح التذاكر بسعر 250 جنيهًا.

حفل الشاعر عمرو حسن

يحيى الشاعر عمرو حسن حفلين متتاليين يوم 16 فبراير، بساقية الصاوى ضمن جدول حفلات الساقية لعيد الحب.

انطلق منذ أيام تصوير مشاهد مسلسل "للأذكياء فقط" تمهيدا لعرضه ضمن موسم رمضان ٢٠٢٤ على إحدى القنوات الفضائية.

مسلسل "للأذكياء فقط"بطولة حمدي الميرغني، رنا رئيس، كريم عفيفي، محمود البزاوي، ريم سامي، فكرة محمد ناير، وتأليف فليمون صبحي- ريمون صبحي- فادي صبحي، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ومن إنتاج شركة ستارز ميديا.

يُحيي المنشد علي الهلباوي، حفلاً بساقية الصاوي يوم 29 فبراير الجارى فى تمام الثامنة مساء.

ويقدّم خلاله باقة من الابتهالات والمدائح والقصائد الصوفية التي تحظى بإعجاب الجمهور .

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الحفل مجموعة متنوعة من الموشحات الدينية إلى جانب باقة مختارة من أغنيات الطرب الأصيل، منها "مليون قصيدة" ، و"السلام عليك"، و"نسيم الوصل"، و"قل للمليحة"، و"البنت قالت لأبوها"، ، و"ليلي طال"، و"رسالة" و"يا رب" و "ابعتلى جواب"، و"مرسال لحبيبى" وغيرها.

طرح الفنان حلمي عبد الباقي أحدث أغانيه بعنوان "بلا عيش وملح" على منصات الموسيقى واليوتيوب.. أغنية "بلا عيش وملح" لـ حلمي عبد الباقي، من كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاتة، وتوزيع محمود صبرى.

يقدم البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤن الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، أولى ليالى العرض المسرحي "رصاصة في القلب "، في تمام التاسعة من مساء غدٍ الخميس 8 فبراير على المسرح القومي بالعتبة .. وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بإعادة عرض نصوص كبار الكٌتاب.