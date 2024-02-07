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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن|تفاصيل مسلسل «للأذكياء فقط».. وجدول حفلات ساقية الصاوي بعيد الحب خلال فبراير.. وحلمي عبدالباقى يطرح «بلا عيش وملح» في هذا الموعد

مسلسل للأذكياء فقط
مسلسل "للأذكياء فقط"

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

عيد الحب.. تعرف على جدول حفلات ساقية الصاوى لـ شهر فبراير

كشفت ساقية الصاوى عن جدول حفلاتها فى عيد الحب الذى يضم باقة من أبرز الحفلات المتنوعة والمقرر إقامتها فى شهر فبراير الجاري .

حفل المطرب عبد الباسط حمودة 

يحيى المطرب الشعبى عبد الباسط حمودة ،حفلاً غنائيًا يوم 14 فبراير بساقية الصاوى.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الثامنة مساء ،فيما تم طرح التذاكر بسعر 250 جنيهًا.

حفل الشاعر عمرو حسن

يحيى الشاعر عمرو حسن حفلين متتاليين  يوم 16 فبراير، بساقية الصاوى ضمن جدول حفلات الساقية لعيد الحب.

 

بطولة حمدي الميرغني.. تفاصيل مسلسل "للأذكياء فقط

انطلق منذ أيام تصوير مشاهد مسلسل "للأذكياء فقط" تمهيدا لعرضه ضمن موسم رمضان ٢٠٢٤ على إحدى القنوات الفضائية.

مسلسل "للأذكياء فقط"بطولة حمدي الميرغني، رنا رئيس، كريم عفيفي، محمود البزاوي، ريم سامي، فكرة محمد ناير، وتأليف فليمون صبحي- ريمون صبحي- فادي صبحي، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ومن إنتاج شركة ستارز ميديا.

 

29 فبراير.. علي الهلباوي يحيي حفلا بساقية الصاوى

يُحيي المنشد علي الهلباوي، حفلاً بساقية الصاوي يوم 29 فبراير الجارى فى تمام الثامنة مساء.

ويقدّم خلاله باقة من الابتهالات والمدائح والقصائد الصوفية التي تحظى بإعجاب الجمهور .

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الحفل مجموعة متنوعة من الموشحات الدينية إلى جانب باقة مختارة من أغنيات الطرب الأصيل، منها "مليون قصيدة" ، و"السلام عليك"، و"نسيم الوصل"، و"قل للمليحة"، و"البنت قالت لأبوها"، ، و"ليلي طال"، و"رسالة" و"يا رب" و "ابعتلى جواب"، و"مرسال لحبيبى" وغيرها.

 

بالتعاون مع مجموعة من الشباب|حلمي عبدالباقى يطرح أغنية «بلا عيش وملح»

طرح الفنان حلمي عبد الباقي أحدث أغانيه بعنوان "بلا عيش وملح" على منصات الموسيقى واليوتيوب.. أغنية "بلا عيش وملح" لـ حلمي عبد الباقي، من كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاتة، وتوزيع محمود صبرى.

 

افتتاح عرض «رصاصة في القلب» على المسرح القومي .. غدًا

يقدم البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤن الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، أولى ليالى العرض المسرحي "رصاصة في القلب "، في تمام التاسعة من مساء غدٍ الخميس 8 فبراير على المسرح القومي بالعتبة .. وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بإعادة عرض نصوص كبار الكٌتاب. 

الشاعر عمرو حسن الشعبي عبد الباسط حمودة المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة المطرب عبد الباسط حمودة المنشد على الهلباوى حفلات ساقية الصاوى ساقية الصاوي

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