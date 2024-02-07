عيد الحب.. تعرف على جدول حفلات ساقية الصاوى لـ شهر فبراير

كشفت ساقية الصاوى عن جدول حفلاتها فى عيد الحب الذى يضم باقة من أبرز الحفلات المتنوعة والمقرر إقامتها فى شهر فبراير الجاري .

حفل المطرب عبد الباسط حمودة

يحيى المطرب الشعبى عبد الباسط حمودة ،حفلاً غنائيًا يوم 14 فبراير بساقية الصاوى.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الثامنة مساء ،فيما تم طرح التذاكر بسعر 250 جنيهًا.

حفل الشاعر عمرو حسن

يحيى الشاعر عمرو حسن حفلين متتاليين يوم 16 فبراير، بساقية الصاوى ضمن جدول حفلات الساقية لعيد الحب.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل الحفل الأول فى تمام الثالثة والنصف مساءً والحفل الثانى فى تمام السابعة مساءً.

على الهلباوى

يُحيي المنشد علي الهلباوي، حفلاً بساقية الصاوي يوم 29 فبراير الجارى فى تمام الثامنة مساء.

ويقدّم خلاله باقة من الابتهالات والمدائح والقصائد الصوفية التي تحظى بإعجاب الجمهور .

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الحفل مجموعة متنوعة من الموشحات الدينية إلى جانب باقة مختارة من أغنيات الطرب الأصيل، منها "مليون قصيدة" ، و"السلام عليك"، و"نسيم الوصل"، و"قل للمليحة"، و"البنت قالت لأبوها"، ، و"ليلي طال"، و"رسالة" و"يا رب" و "ابعتلى جواب"، و"مرسال لحبيبى" وغيرها.