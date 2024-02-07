افتتاح عرض «رصاصة في القلب» على المسرح القومي .. غدًا

يقدم البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤن الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، أولى ليالى العرض المسرحي "رصاصة في القلب "، في تمام التاسعة من مساء غدٍ الخميس 8 فبراير على المسرح القومي بالعتبة .. وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بإعادة عرض نصوص كبار الكٌتاب.

العرض من إنتاج فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح بقيادة الدكتور أيمن الشيوي، وهو عن رائعة الأديب الكبير توفيق الحكيم، ومن إعداد وإخراج مروان عزب، ويقدم العرض يوميا ماعدا يوم الأربعاء من كل أسبوع .

"رصاصة في القلب " بطولة مروان عزب، آية سليمان، أحمد مجد الدين، أحمد سعيد، ماجد مارك، أسامة مجدي"، ديكور فادى فوكيه، أزياء دنيا الهوارى، أشعار أحمد الشريف ومروان عزب، توزيع موسيقى محمد حمدى رؤوف، استعرضات فاروق الشريف، خدع مسرحية خالد عباس، دعاية وجرافيك ومادة فيلمية محمد فاضل القباني .