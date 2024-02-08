لدغة ثعبان تنهي حياة سيدة حامل.. ونجاة الجنين

في واقعة مأساوية، لقيت كاميرونية مصرعها بلدغة ثعبان شديد السمية، من نوع ثعبان “السجاد” ثم دخلت في ولادة مبكرة، بعد ساعات فقط من الحادث، لينجح الأطباء في إتمام الولادة، وإنقاذ الجنين، فيما لفظت الأم أنفاسها الأخيرة جراء اللدغة المميتة.



المريضة البالغة من العمر 25 عامًا، التي لم يُذكر اسمها، والتي كانت حاملًا في شهرها السابع في ذلك الوقت، أبلغت مستشفى منطقة بولي بمعاناتها من نزيف وألم في البطن وتقلصات متقطعة، وفقًا لموقع «نيويورك بوست».



وأشارت الأم الحامل، إلى أن أفعى «السجاد» شديدة السمية، والتي يقال إنها تقتل عددًا أكبر من الناس أكثر من أي نوع آخر على وجه الأرض، لدغتها في قدمها اليسرى قبل ساعة من وصولها المستشفى.

وتسبب ذلك في استنتاج الأطباء، أن نزيفها المهبلي كان سببه لدغة الأفعى، خاصة أنهم لاحظوا انخفاض عدد الصفائح الدموية، ووجود اعتلال التخثر، جراء التسمم بالسم.



ورغم قيام الأطباء بمنحها مضادات السموم عند وصولها المستشفى، إلا أن النزيف والألم زادا بشكل كبير، ليكتشف الأطباء أن المرأة تمر بولادة مبكرة ودخلت في المخاض، لتنجب طفلًا بصحة جيدة.

ولكن لسوء الحظ، فإن هذه المعجزة الطبية لم تدم طويلًا، فنظرًا لاستمرار النزيف، نقلت المريضة إلى مستشفى آخر، حيث قام الأطباء بتشخيص إصابتها بالفشل الكلوي الحاد، وسرعان ما لفظت أنفاسها الأخيرة هناك جراء مضاعفات الولادة واللدغة المميتة.