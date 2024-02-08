مبعوث بوتين: روسيا مستعدة لتوفير منصة للمفاوضات بين إسرائيل وحماس

أكد الممثل الخاص للرئيس الروسي لشئون الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، اليوم الخميس أن موسكو مستعدة لتوفير منصة للمفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية بشأن تبادل الأسرى.

وأضاف بوجدانوف أن روسيا لا تفرض أي شيء على أحد، ولكنها مستعدة لتقديم مكان يمكن لأطراف النزاع أن تشعر فيه بالراحة، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم الإخباري.

وتابع بوجدانوف: "أعتقد أن موسكو هي منصة مناسبة للعديد من المشاركين في بعض حالات الصراع الإشكالية، ونحن مستعدون دائمًا".

وفي وقت سابق، ذكرت شبكة إن بي سي نيوز أن السلطات الإسرائيلية لن توافق أبدًا على خطة وقف إطلاق النار التي اقترحتها حماس، والتي تتضمن انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة.