أيمن يونس: حازم إمام لم يكن يرغب في استمرار فيتوريا بعد أمم إفريقيا

كشف أيمن يونس نجم فريق الزمالك السابق موقف حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة من رحيل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب الوطني بعد الخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.



وقال أيمن يونس نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" غير صحيح ما تردد عن رغبة حازم إمام في بقاء البرتغالي روي فيتوريا في منصبه مع المنتخب الوطني بعد الخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية".



وأضاف: "حازم إمام لم يكن يرغب في استمرار فيتوريا بعد أمم إفريقيا وكل ما نسب له في الفترة الأخيرة غير صحيح على الإطلاق ".