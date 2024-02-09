يونس: حازم إمام ليس المسئول الوحيد عن التعاقد مع فيتوريا

أكد أيمن يونس نجم فريق الزمالك السابق أن حازم إمام عضو اتحاد الكرة ليس المسؤول الوحيد عن التعاقد مع البرتغالي روي فيتوريا المدير السابق للمنتخب الوطني ولا يجب تحميله المسؤولية بمفرده فقط.



وقال أيمن يونس نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" حازم إمام ليس المسؤول الوحيد عن التعاقد مع فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب الوطني وانما كان المكلف بالتفاوض فقط من جانب مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام ".



وتابع :"حازم إمام لا يتحمل بمفرده مسؤولية التعاقد مع البرتغالي روي فيتوريا ولكن مجلس إدارة اتحاد الكرة بالكامل ".