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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تفاصيل تطورات موقف مشروع إنشاء مبنى المجلس القومى للمرأة بدمياط

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

ناقشت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تطورات موقف مشروع إنشاء مبنى المجلس القومى للمرأة، وذلك خلال اجتماع عقدته مع الدكتورة نجلاء العوادلى مدير الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالمجلس القومى للمرأة  و الدكتورة صفاء حبيب مدير الإدارة المركزية للإعلام بالمجلس، والمهندس محمد رزق مدير الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط و المهندس ميشيل ميلاد مسئول المكتب الاستشاري و المهندس محمد القصاص مدير المشروع و مروة نبيل مقرر المجلس القومى للمرأة بدمياط و منى عمارة عضو المكتب الفنى بمكتب محافظ دمياط و مدير وحدة حقوق الإنسان ..

حيث تابعت " المحافظ " الموقف التنفيذى للمشروع الجارى انشاؤه بمنطقة شطا وفقًا للمعايير والاشتراطات المحددة ، كما بحثت خطة العمل بالمرحلة المقبلة ، للانتهاء من المشروع وفقًا للجدول الزمنى المحدد وافتتاحه بحضور الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة

وفى سياق متصل،، أكدت " الدكتورة منال عوض " حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لاستكمال المشروع و تخطى اى معوقات قد تواجه عملية التنفيذ ، لافتة الى أن هناك تعاون تام بين المحافظة والمجلس القومى للمرأة لاتمام المشروع الذى سيساهم فى دعم كافة أنشطة المجلس التى يتم تقديمها للمرأة بمحافظة دمياط..

تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس أمناء دمياط الجديدة

دمياط الاشتراطات اشتراطات الدكتورة منال عوض الدكتورة مايا مرسى الدكتورة منال عوض محافظ دمياط القومى للمرأة المهندس محمد رزق

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