تفاصيل الجلسه الافتتاحيه لمجلس أمناء دمياط الجديدة

عقدت ، اليوم ، بالقاعة الرئيسية للإجتماعات بمقر جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ، الجلسة الإفتتاحية لمجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة لدورته الجديدة( 2024/2025 ) برئاسة الدكتور أسامة التابعى حفيلة، وبحضور الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ، و الدكتور حمدان ربيع المتولى رئيس جامعة دمياط ، و الدكتور راشد محمد راشد عميد كلية الطب بنين جامعة الأزهر بدمياط الجديدة ، بالإضافة إلى الدكتور محمد أنور العرابى و سليمان المشد وكيلى المجلس و الأعضاء، ووكلاء الوزارات وممثلى الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمدينة.



إستهل رئيس المجلس الإجتماع بالترحيب بالحضور ، وتكريم الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس الجهاز ، بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه فى الهندسة المدنية بتقدير إمتياز من كلية الهندسة جامعة القاهرة ، متمنيين له التوفيق والسداد في مسيرته العلمية والعملية.

ثم إنتقل المجلس لمناقشة وعرض أبرز الموضوعات والقضايا والأنشطة بجدول الأعمال ، خاصة ملفات الصحة والتعليم والأمن ، التي تهتم برفع جودة الحياة لسكان المدينة .

أوضح رئيس الجهاز أن الإجتماع تناول دراسة تعزيز أوجه التعاون وخلق مصادر تمويل جديدة فى العديد من المجالات .

مؤكدا إستمرار التعاون المثمر والبناء بين الجهاز ومجلس الأمناء والأجهزة التنفيذية والخدمية لإستكمال أعمال التطوير الجارية وتقديم كافة الخدمات لتوفير جودة حياة لسكان مدينة دمياط الجديدة.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد أنور العرابي وكيل مجلس أمناء دمياط الجديدة، ان المجلس في بداية دورته الجديدة يضم مجموعة متميزة من الكوادر المتنوعة في مختلف التخصصات والممثلين لسكان المدينة ومستثمريها بالإضافة الي وكلاء الوزارات وممثليها والجميع اجتمع علي حب مدينة دمياط الجديدة والتي اعتبرها المدينة الأجمل في وطننا الحبيب مصر متمنيا دوام التوفيق للجميع في خدمة المدينة وقاطنيها .

كما أشار الي أهمية التركيز علي ملفي الصحة والتعليم في الجلسات القادمة والاهتمام بالمواطن وتقديم الدعم له مع قرب شهر رمضان المبارك

وفى نهاية الجلسة قدم الدكتور أسامة حفيلة رئيس مجلس الأمناء الشكر والتقدير لرئيس الجهاز ، مثمنا دور الجهاز في تنمية مدينة دمياط الجديدة ، مؤكدا ضرورة إستمرار بذل أقصى الجهود لتلبية إحتياجات السكان ، والتغلب على المشاكل والتحديات المختلفة بالمدينة.

IMG-20240207-WA0158

IMG-20240207-WA0157

IMG-20240207-WA0152