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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب و الرياضة يعطي إشارة البدء للنسخة الثالثة من ماراثون سقارة

صدى البلد

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم، شارة البدء لانطلاق ماراثون سقارة بالجيزة، والذي تنظمه فريق Tri factory للفعاليات الرياضية بالتعاون وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الادارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية،ووزارة السياحة والآثار وذلك بمشاركة 1500 متسابق من 50 دولة خلال سباقات 10كم و5كم .

حضر الماراثون أيمن حقي المدير التنفيذي للسباق، الدكتور صبري فرج مدير عام منطقة آثار هرم سقارة، احمد عبد الخالق مدير عام الادارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية، وأعضاء الإدارة العامة للسياحة والفاعليات الرياضية وبعض البعثات الدبلوماسية.

جدد وزير الشباب والرياضة التأكيد على الإهتمام بنشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع في ضوء توجيهات القيادة السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسي، وجعل الرياضة «أسلوب حياة»، وتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة من خلال الفعاليات المختلفة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع العديد من المؤسسات المعنية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي اهتمام الوزارة بالمشاركة في تنفيذ الفعاليات والماراثونات الرياضية، واستضافة مختلف الأحداث الدولية طوال العام، في ضوء نشر ثقافة الممارسة الرياضية، والترويج للمعالم السياحية والأثرية التي تتميز بها البلاد، وكذا المشروعات القومية الكبرى التي تشهدها مصر خلال الآونة الراهنة تحت قيادة الرئيس عيد الفتاح السيسي .
ولفت الوزير إلى وجود سلسلة من الفعاليات الرياضية والأحداث والمهرجانات الدولية التي تسعى الوزارة لإقامتها في مصر بمختلف المحافظات بفضل المقومات والإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها، وتوافر الخبرات الفنية والإدارية التي تعد عاملًا قويًا في نجاح مصر في تنظيم تلك الأحداث.

وأشار الوزير إلى أهمية دمج الرياضة بالاماكن السياحية والاثرية، لما تتمتع به مصر من تراث ذاخر، حيث تم اقامة الماراثون في منطقة الاهرامات ايمانا بتنشيط السياحة في مصر والعمل على جذب السائح لزيارة مصر لما تتمتع به من اثار عريقة وجو مناسب.

كما أكد وزير الشباب والرياضة أن دعم القيادة السياسية وتوفير الدعم الدائم لمثل هذه الاحداث هو ما يضعها على رأس اولويات الدولة وهي الإهتمام بصحة المواطن المصري.

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الرئيس عيد الفتاح السيسى الشباب و الرياضة المشروعات القومية وزارة السياحة والآثار

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