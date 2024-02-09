خالد الغندور يكشف توقعاته لمكان إقامة مواجهة الزمالك والاهلي في نهائي الكأس

علق خالد الغندور نجم الزمالك السابق علي مباراة الزمالك والأهلي عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





وكتب الغندور :"نهائي كأس مصر بين الزمالك والأهلي في المملكة العربية السعودية بنسبة كبيرة".





وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة فريق شباببلوزداد الجزائري في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة قصيرة للاعبين أكد خلالها على العديد من الجوانب الخططية المتعلقةبالمران، في إطار تجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب للمباريات المقبلة.

وأدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة ببداية المران قبل الانتقال إلى التدريبات التخصصية وتقسيمة كرة قوية بمشاركةالجميع.

وقاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى مرانا متنوعا للرباعي؛ مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمودالزنفلي.