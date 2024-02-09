خطيب الأوقاف: جبر الخواطر يثبت القلوب ويساعد على وحدة الصف بين الناس

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة آخر جمعة في رجب 2024، تحت عنوان :«جبر الخواطر وأثره في توثيق الروابط والعلاقات الاجتماعية».

وألقى خطبة الجمعة، الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، مؤكدا أن لجبر الخواطر أثرا عظيما في تقوية المواقف والعلاقات الإجتماعية ووحدة الصف وتثبيت القلوب.

واستشهد خطيب الأوقاف، بحديث النبي الذي يقول فيه (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى).

كما يقول النبي عن ثواب جبر الخواطر (من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه).

وشدد خطيب الأوقاف، بضرورة نشر ثقافة جبر الخواطر بين الناس، وخاصة في هذه الأيام المباركات، فقد قالوا (من سار بين الناس جابرا لخواطر أدركه الله في جوف المخاطر).