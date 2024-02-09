التعليم في أسبوع.. إضافة موضوعات "التعلم الأخضر" بالأنشطة المدرسية وإنشاء وحدة للبحث العلمي لرعاية الطلاب المبتكرين

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي للوزارة خلال الفترة من 4 إلى 8 فبراير 2024 ويتضمن ما يلي:



تزويد موضوعات "التعلم الأخضر" فى الأنشطة المدرسية

استقبل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة لتعزيز سُبل التعاون ومناقشة آليات العمل المشترك فيما يتعلق ببرامج حماية الطفل ودعم حقوقه، وذلك فى إطار المبادرة الوطنية "تمكين الطفل المصري".



وناقش اللقاء تدريب المعلمين المشاركين في مبادرة "دوي" لزيادة تأثير المبادرة داخل منظومة التربية والتعليم من خلال برتوكول تعاون بين الجانبين بخصوص الأنشطة التفاعلية لمبادرة "دوي".



وخلال اللقاء، تم الاتفاق على تزويد موضوعات مثل "المدرسة وحدة تطوير"، و"التعلم الأخضر" فى الأنشطة المدرسية، بجانب تشكيل لجنة مشتركة من المجلس والوزارة للمتابعة، وتنفيذ آلية جديدة لتنظيم مسابقة "طفل مراسل" من جميع المحافظات بدعم من اليونسيف.

إنشاء وحدة للبحث العلمي بكل محافظة لدعم ورعاية طلاب المدارس المتميزين والمبتكرين

ترأس الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماع المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية؛ لمناقشة عدد من المحاور المتعلقة بتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي.



وفي بداية الاجتماع، رحب الدكتور رضا حجازي، بأعضاء المجلس، مؤكدًا على أن المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين جزء لا يتجزأ من وزارة التربية والتعليم ودوره هو دعم الوزارة في تحقيق جودة العملية التعليمية، فضلًا عن دوره الهام كحلقة وصل بين المسئولين عن الإدارات التعليمية بكافة مستوياتها وبين المعلمين والطلاب وأولياء الأمور، بالإضافة إلى دوره في التوعية بجهود الوزارة والتي تهدف إلى تقديم خدمة تعليمية متميزة لكل الطلاب.



وقد شهد الاجتماع الاتفاق على إنشاء وحدة للبحث العلمي تتبع المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين بكل محافظة، ويتم تمويلها بمشاركة مجتمعية من المجلس بهدف رعاية ودعم المتميزين والمبتكرين والفائزين في المسابقات الدولية من الطلاب، وكذلك دعم تفعيل الأنشطة الطلابية داخل المجتمع المدرسي، وتفعيل دور مجالس الأمناء والآباء والمعلمين على كافة المستويات فى تعبئة جهود مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ استراتيجيات الدولة في التعليم.

تقديم الدعم التكنولوجي اللازم لمدارس وفصول التربية الخاصة

وقع الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وأحمد الشيخ رئيس أمناء مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة (ذراع البورصة المصرية المجتمعي)، بروتوكول تعاون مشترك بشأن تقديم الدعم التكنولوجي اللازم لمدارس وفصول التربية الخاصة وتجديد الورش.



وقال الوزير إن توقيع هذا البروتوكول مع مؤسسة البورصة المصرية؛ يركز على تحقيق العديد من الأهداف منها مساندة الطلاب ذوي الإعاقة بمدارس وفصول التربية الخاصة، من خلال تهيئة الفصل، والبيئة المدرسية، وإتاحة مصادر التعلم المناسبة لهم، و إعطاء الأولوية لهم بتوفير كافة الخبرات التعليمية المناسبة لهم، بالإضافة إلى تمكين الطلاب من الاندماج في الأنشطة المدرسية مع زملائهم.



وأوضح الوزير أن هذا التعاون المشترك مع مؤسسة البورصة يأتى؛ للتأكيد على رغبتها في تفعيل أنشطة المساعدات المجتمعية، والخدمات التعليمية والصحية، ودعم البيئة المدرسية تكنولوجيا، وتجديد الورش في بعض فصول ومدارس التربية الخاصة، ودعم العملية التعليمية بتقديم وسائل إيضاح مختلفة، وتفعيل الدمج الشامل، وتهيئة فرص متكافئة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتدريبهم وتأهليهم، وإكسابهم المهارات الحياتية والمشاركة الإيجابية.



كما أكد الوزير أنه تيسيرا لمهام البروتوكول ستعمل الوزارة على اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق النتائج المرجوة في خدمة العملية التعليمية، وتقديم الدعم الفني للمؤسسة؛ لتيسير مهامها فضلا عن التعاون في اختيار مدارس وفصول التربية الخاصة.



انطلاق فعاليات بطولة المدارس الرياضية تحت شعار" نبني بطل ...نحقق أمل"

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسابقة بطولة المدارس الرياضية تحت شعار" نبني بطل ...نحقق أمل" في الفترة من 5 فبراير إلي 8 فبراير 2024 بمحافظة الوادي الجديد، وذلك تحت إشراف ومتابعة الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتورة منى يحيي مستشار الوزير لتنمية مادة التربية الرياضية والعسكرية.

ويشارك فى البطولة عدد 700 لاعبا ولاعبة من 22 مدرسة بمحافظات (القاهرة، الإسكندرية بورسعيد، الجيزة، القليوبية ،الشرقية، المنوفية، الفيوم، بني سويف، اسيوط، وسوهاج ،المنيا، الاقصر).



ويتسابق أبطال المدارس الرياضية بنين وبنات فى مسابقات الألعاب الجماعية (كرة القدم – الكرة السلة – كرة اليد – وكرة الهوكي ، والألعاب الفردية الكاراتيه – المصارعة – وألعاب القوي 100 متر عدو، و100 متر والوثب الطويل، ودفع الجلة )



وستشهد البطولة تتويج الفرق الفائزة فى الألعاب الجماعية والفردية بالكؤوس والميداليات وشهادات التقدير بالإضافة إلى كأس البطولة للمدرسة الحاصلة على الترتيب الأول العام في المسابقات الفردية والجماعية على مستوى البطولة.

وزير التعليم يتفقد التدريب الذهني والبدني للناجحين فى “مسابقة ٣٠ ألف معلم”

تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، برنامج التدريب الذهني والبدني للمعلمين الجدد الناجحين فى "مسابقة ٣٠ ألف معلم.. السنة الثانية”، وذلك بمدرسة ٦ أكتوبر الابتدائية الجديدة بالسادس من أكتوبر.

وأكد الدكتور رضا حجازى، خلال لقائه بالمتدربين، أن التعليم يمثل قضية أمن قومي، وهو ما يجعله على رأس أولويات الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن تطوير المنظومة التعليمية يحظى باهتمام بالغ من قبل القيادة السياسية، مضيفًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في سبيل تقديم كافة أشكال الدعم للمنظومة التعليمية، سعيًا لتطويرها بجميع عناصرها، وتعزيز جودة خدماتها



جدير بالذكر أن الحقيبة التدريبية لبرنامج التأهيل الذهنى والبدنى للمعلمين الجدد الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم..السنة الثانية" يتم على مدار ثلاثة أيام، وتناولت الموضوعات التدريبية، خلال اليوم الأول، تنمية قيم الولاء والانتماء الوطني والتعريف بالمشروعات القومية، أما اليوم الثاني فتضمن الاعداد الذهنى و البدني ورفع الكفاءة البدنية للمعلمين، وبالنسبة لليوم الثالث فيتضمن التدريب على مهارات الاتصال والتواصل الفعال وتطوير الذات ومهارات العرض والتقديم والمحاكاة واجتياز المقابلات الشخصية.





وزير التعليم يتفقد تدريبات الدفعة الأولى من مبادرة "١٠٠٠ مدير مدرسة"

تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، برنامج تدريب "الإدارة المدرسية على النظام اليابانى" للدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية "١٠٠٠ مدير مدرسة"، والمقام خلال يومى ٧ و٨ فبراير ٢٠٢٤، وذلك بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، والذى تنظمه الإدارة العامة للقيادات التربوية بالتنسيق مع وحدة المدارس المصرية اليابانية.



ويهدف التدريب إلى استكمال خطة نشر أنشطة التوكاتسو والتعريف بفلسفة الإدارة المدرسية على النظام اليابانى وكيفية تطبيقها فى المدارس الحكومية المصرية تمهيدًا لتعميمها على كافة مدارس الجمهورية.



وخلال تفقده للبرنامج التدريبي، أكد الوزير للمديرين الجدد أن تطوير التعليم لا يتم إلا من خلال المعلم، لذا تحرص الوزارة على اختياره وفق معايير وآليات تقويم متطورة، وتدريبه لإعداد معلم متميز.



وأكد الوزير أن خريجى المبادرة الرئاسية هم نواة إحداث التطوير المنشود فى إدارة المدرسة، وأن المسئولية الملقاة على عاتقهم كبيرة، مشددا على أن الوزارة تدعمهم لأداء دورهم على الوجه الأمثل.



جدير بالذكر أن محاور التدريب ترتكز على فلسفة وخصائص التعليم على النظام اليابانى، والإدارة الرئيسية لمدير المدرسة فى التعليم اليابانى، وإعداد الهيكل التنظيمى للمدرسة، وتكوين الفرق الأساسية بالمدرسة، والتنمية المهنية للمعلمين "الحصة البحثية" (lesson study) , والمتابعة المستمرة وتطور أداء المدرسة، بالإضافة إلى دافعية العاملين نحو تطبيق فلسفة النظام اليابانى فى المدارس.