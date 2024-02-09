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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة من إدارة الزمالك للجمهور حول مصير شيكابالا مع الفريق

صدى البلد

تقترب إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، من تجديد عقد قائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا، حسب تأكيدات إبراهيم عبد الله، عضو اللجنة المؤقتة السابقة في النادي وعضو لجنة التعاقدات بالنادي.

وأشار عبد الله  خلال تصريحات تلفزيونية بقناة تن،إلى وجود اتفاق نهائي بين أعضاء مجلس الإدارة على ضرورة استمرار دور شيكابالا مع الفريق، سواء داخل الملعب أو خارجه، مما يجعل تجديد عقده مسألة وشيكة.

وأكد عبد الله أهمية شيكابالا كلاعب محترف وقائد للفريق، مؤكدًا أن دوره لا يمكن الاستغناء عنه سواء في المباريات أو في التأثير الإيجابي على باقي اللاعبين. 

وتأتي هذه الخطوة في إطار استعدادات الزمالك للمنافسات المقبلة في الدوري الممتاز، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، الذي خلف معتمد جمال في تدريب الفريق.

ادارة نادي الزمالك إبراهيم عبد الله حسين لبيب جوزية جوميز محمود عبد الرازق شيكابالا شيكابالا

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