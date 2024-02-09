دي يونج يقترب من الرحيل عن برشلونة والبديل لاعب وسط سنغالي

تقارير صحفية أفادت اليوم أن فرانكي دي يونج، لاعب وسط برشلونة الإسباني، يفكر جدياً في مغادرة النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن اللاعب الهولندي، الذي كان يعبر عن رغبته في البقاء في النادي، غيّر الآن قراره.

وأشارت الصحيفة إلى أن دي يونج فتح باب الرحيل عن برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل، معبرة عن شعور اللاعب بخيبة الأمل بسبب حالة الفريق وعدم تحقيق الألقاب. وعلى الرغم من إغلاق دي يونج باب الرحيل في المواسم السابقة، إلا أن قراره حالياً هو الخروج من الفريق الكتالوني.

وفي سياق متصل، يدرس برشلونة إمكانية ضم لاعب الوسط السنغالي ديون لوبي، البالغ من العمر 22 عاماً، الذي يلعب حالياً في صفوف ألميريا، وذلك في محاولة لتعزيز صفوف الفريق وتعويض رحيل دي يونج.