مصر القومي: تصريحات بايدن عن موقف القاهرة دعاية انتخابية ولا تستند إلى دليل

أصدر حزب مصر القومي، بيانًا صحفيًا، أكد فيه عدم صحة ما أشار إليه الرئيس الأمريكي جو بايدن، في تصريحاته الإعلامية الأخيرة الصادرة مساء أمس الخميس.



وأكد المستشار الدكتور روفائيل بولس رئيس حزب مصر القومي، أن الحزب وجميع قياداته وأعضاءه، يثمنون الدور الذي تتخذه القيادة السياسية المصرية، لمساندة الشعب الفلسطيني، والقضية الفلسطينية، خاصةً وأن موقف مصر واضح وضوح الشمس للعالم أجمع منذ بداية العدوان الغاشم وما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني.

كما أعتبر المستشار مايكل روفائيل بولس نائب رئيس حزب مصر القومى أن تصريحات الرئيس الأمريكى تصريحات لا تستند إلى دليل خاصةً وأن الرئيس الأمريكى وقع أكثر من مرة فى لغط تاريخى أثناء تصريحاته الصحفية السابقة وإهانة المراسلين الأجانب له على ضعف ذاكرته وخلطه للأوراق لا سيما وأنه اتضح عليه خلال الفيديو المتداول عدم التركيز ونسيانه، مؤكداً على الدور الإستراتيجي الذي تقوم به القيادة السياسية المصرية تجاة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية برمتها.

وصرح عصام الدين جاد المحامي، نائب مدير المكتب السياسي بحزب مصر القومى، أن المنظمات المصرية بكافة أشكالها إن كانت حكومية أو "جمعيات أو نقابات"مستقلة، تشهد علي أن مصر كانت ومازالت حتي الآن مساعدة ومساندة للقضية الفلسطينية.

ومن جانب آخر، أكد اللواء محمود صابر الأمين العام للحزب أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أخذ موقف سيادي وشهد عليه العالم بأسره، بعدد من اللقاءات الصحفية التي شهدهما وزيرا الخارجية الأمريكي والبريطاني، من رفض تهجير الفلسطينيين عن أرضهم، وعن زيادة كمية المساعدات لأهلنا في غزة.

وأضاف أن حديث بايدن عن مصر وقيادتها السياسية بهذا الشكل، محض دعاية انتخابية لتصحيح موقفه أمام الشعب الأمريكي بعد أن أدانت محكمة العدل الدولية ما تقوم به إسرائيل ضد الفلسطينيين، والذي ظل بقوة مساند ومساعد للعدوان منذ بدايته بإرسال الاسلحة والدعم بكافة أشكاله.