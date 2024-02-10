حسن مكاوي: أغلب القائمين على البحث العلمي في مصر يهتمون بتقديم المواصفات الشكلية

قال الدكتور حسن عماد مكاوي، العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن الدولة المصرية بها عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس، ولكن هناك عدد قليل من هذه الفئة هم من يقدمون الجديد والحلول القابلة للتنفيذ لعدد المشاكل المتواجدة في المجتمع، حيث أغلب القائمين على البحث العلمي يهتمون بتقديم المواصفات الشكلية للبحث وليس بتقديم شيء ابتكاري.





نوأكد الدكتور حسن مكاوي، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الدولة المصرية تعاني الآن من ظاهرة الترخص في منح الدراسات العلمية، معبراً:" نجد عدد كبير من الخريجين يتوجهون لإجراء الدراسات العلمية البحثية بسبب عدم مقدرتهم على إيجاد فرصه عمل مناسبة بعد التخرج من الجامعة، أملاً من أن هذه الدرجة العلمية التي سيحصل عليها من الممكن أن تساعده قي سوق العمل، لذا يتقدم عدد كبير من الطلاب كل عام للدراسات العليا وليس الهدف من هذا العدد الكبير هو البحث العلمي بمنظوره المجرد، وهذه ظاهرة أصبحت موجودة ويجب على الدولة أن تنظر لها بأهمية شديدة".



تفاصيل برنامج الشاهد



برنامج "الشاهد"، يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، وهو أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.