لدينا أكثر من 40 كلية إعلام.. حسن مكاوى يكشف السبب

قال الدكتور حسن عماد مكاوي، العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، إنه يوجد أكثر من 40 كلية حكومية وخاصة في مجال الإعلام.

وأكد “مكاوي” خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": “في الماضي.. اقتصر الأمر على قسم للإعلام في الزقازيق وسوهاج فقط، ولكن حاليًا هناك الكثير من كليات الإعلام واقسام في التخصص ذاته بكلية الأداب وأخرى بالجامعات الخاصة”.

وأضاف:"كل هذا الزخم، بسبب اعتقاد إدارات الجامعات ان افتتاح كليات للإعلام او أقسامها يسهم في إعلاء شأن الجامعة عالميًا، دون النظر لحاجة السوق الفعلي والمواصفات الواجب توافرها بتلك الكليات".

برنامج "الشاهد" يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، وهو أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.