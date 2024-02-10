تامر حبيب: انتهيت من كتابة مسلسلين وفيلم

كشف السيناريست تامر حبيب، تفاصيل آخر كتابته الفنية،قائلا:" كتابة مسلسلين وفيلم".

وأضاف تامر حبيب، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج سبوت لايت، على قناة صدى البلد، أنه سيبدأ تصوير أحد المسلسلين قريبا والآخر مازال يعمل على الانتهاء من التحضيرات الخاصة به.

وأوضح تامر حبيب أن المسلسل الذي انتهى من كتابته هو عن رائعة بيجماليون والتي اقتبست منها مسرحية سيدتي الجميلة.

12 اغنية

وتابع: المسلسل بطولة منة شلبي، وإخراج هادي الباجوري، وهو دراما موسيقية، ويتضمن 12 أغنية ضمن أحداثه، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.