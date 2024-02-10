موسكو: تجميد الأصول الروسية لمساعدة أوكرانيا "لصوصية اقتصادية"

قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت، إن اعتزام الاتحاد الأوروبي تجميد الأصول الروسية لمساعدة أوكرانيا يشكل “لصوصية اقتصادية” من جانب الغرب الجماعي.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن موقف موسكو بشأن مسألة الاستيلاء المحتمل على الأصول الروسية المجمدة بشكل غير قانوني في عدد من الولايات القضائية الغربية، أو غيرها من الإجراءات غير القانونية التي تحرم روسيا من أرباحها المستحقة، لم يتغير، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضافت : "أننا نعتبر أي خطوات من هذا القبيل، بما في ذلك ما يسمى بتجميد أصول روسيا ومواطنينا وشركاتنا، بمثابة لصوصية اقتصادية من جانب الغرب الجماعي".

وفي وقت سابق، اعترف رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، بأن استخدام الأصول الروسية المجمدة ليس بالمهمة السهلة.