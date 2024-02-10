فرصة للموظفين والمهن الحرة| رفع سعر الفائدة على القروض الشخصية.. تعرف على قيمة كل شريحة

رفع بنك مصر، سعر الفائدة 2% على القروض الشخصية المقدمة للأفراد من شهر فبراير الجاري على كافة البرامج المختلفة، بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة في أول اجتماع له خلال 2024.

القروض في بنك مصر

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي- المسؤولة عن تحديد سعر الفائدة- قررت رفع سعر الفائدة 2% يوم الخميس قبل الماضي ليصل مستوى العائد "كوريدور" إلى مستوى 21.25% للإيداع و22.25% للإقراض بسبب مخاطر ارتفاع الضغوط التضخمية المتوقعة.

ويطرح بنك مصر القرض الشخصي تحت برامج مختلفة تناسب كل الشرائح من الموظفين في القطاعي العام أو الخاص، وأصحاب المهن الحرة والأطباء وكل برنامج يختلف عن الآخر على مستوى سعر الفائدة وحجم اللإقراض وسنوات السداد.

وقرار بنك مصر برفع سعر الفائدة على القروض الشخصية، جاء بعد أن رفع سعر الفائدة على الحسابات الجارية والشهادات والقروض المرتبطة بسعر "كوريدور" لدى البنك المركزي بهدف تحقيق التوازن بين تكلفة الفائدة على الودائع والإقراض.

ولا يزال بنك مصر لم يحسم سعر الفائدة على حسابات التوفير والودائع للعائد الثابت أو طرح شهادات إدخار بالجنيه للعائد الثابت بسعر فائدة مرتفع حتى كتابة هذا التقرير.

ويعد القرض الشخصي من أهم البرامج التمويلية التي تشهد طلبا مرتفعا بين العملاء وذلك لسهولة الحصول على القرض بشكل نقدي ودون اشتراط سلعة معينة مثل قرض السيارات والسلع المعمرة وأسعار فائدة أقل.

أما عن تفاصيل أسعار الفائدة على القرض الشخصي بعد زيادتها في بنك مصر:

قرض الموظفين: سعر الفائدة 24.5% سنويا على أساس متناقص.

قرض الأطباء: سعر الفائدة 26.5% سنويا على أساس متناقص.

قرض أصحاب المهن الحرة بموجب إثبات الدخل: سعر الفائدة 27.5% سنويا على أساس متناقص.

قرض أصحاب المهن الحرة بعدد سنوات الخبرة: سعر الفائدة 28% سنويا على أساس متناقص.

حسابات التوفير في بنك مصر

وكانت قد زادت أسعار الفائدة 2% على 4 أنواع من حسابات التوفير في بنك مصر ، وارتفع سعر الفائدة على كافة شرائح حسابات المنجز- لأصحاب المهن الحرة- والمعاشات، والشباب، والجاري ذو العائد اليومي في بنك مصر وذلك لارتباطها بأسعار الفائدة لدى البنك المركزي بخلاف حسابات التوفير للعائد الثابت الذي يخضع تعديله وفق قرار لجنة الأصول والخصوم- ألكو- المسؤولة عن تحديد سعر الفائدة بالبنك.

أولا: فيما يخص حساب التوفير للشباب؛ فإن سعر الفائدة ارتفع إلى 10% للعائد الشهري، و 10.25% للعائد الربع سنوي، و10.375% للعائد النصف سنوي، و10.5% للعائد السنوي.

ويتيح البنك فتح حساب الشباب وبدء احتساب العائد من أول 500 جنيه كحد أدنى، وما يزيد عن 20 ألف جنيه يتم احتساب العائد وفقا لشرائح حسابات التوفير العادبة المعلنو لديه.

ثانياً: عن حساب المعاشات؛ فإن سعر الفائدة السنوي ارتفع إلى 16% ويصرف العائد شهريا،ويبدأ احتساب العائد من أول ألف جنيه، ولا يوجد حد أدنى لفتح الرصيد.

ثالثاً: أما الحساب الجاري ذو العائد اليومي؛

من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه( ارتفع سعر الفائدة السنوي إلى 13%).

أكثر من 100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه ( زاد سعر الفائدة السنوي إلى 13.25%).

أكثر من 500 ألف جنيه إلى أقل من مليون جنيه ( ارتفع سعر الفائدة السنوي إلى 13.5%).

من مليون جنيه إلى أقل من 2 مليون جنيه: زاد سعر الفائدة السنوي إلى 14%.

من 2 مليون جنيه إلى أقل من 10 ملايين جنيه: ارتفع سعر الفائدة السنوي إلى 14.25%.

من 10 ملايين جنيه إلى 30 مليون جنيه: زاد سعر الفائدة السنوي إلى 14.75%.

من 30 مليون جنيه إلى أقل من 100 مليون جنيه: ارتفع سعر الفائدة السنوي إلى 15%.

من 100 مليون جنيه فأكثر: زاد سعر الفائدة السنوي إلى 15.125%.

رابعا: حساب المنجز "لأصحاب المهن الحرة" للعائد الشهري: