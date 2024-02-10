فيفا يحسم الجدل حول تحمل تكاليف علاج وراتب محمد الشناوي بعد الإصابة

أعلن فيفا حل الخلاف الذي نشب في الأيام الأخيرة داخل اتحاد الكرة المصري بشأن تكاليف العملية الجراحية للحارس محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، والمتعلقة براتبه خلال فترة غيابه الرسمي لثلاثة أشهر بسبب الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية.

ووفقًا للوائح "فيفا"، يُحقّ لأي نادٍ الحصول على قيمة راتب عقد أي لاعب خلال فترة غيابه بسبب الإصابة في بطولة رسمية تنظمها الاتحاد الدولي، بشرط أن يكون إعلان الغياب لمدة تزيد عن شهر، وهو ما ينطبق على إصابة الشناوي التي غاب فيها لمدة 3 أشهر.

وتنص اللوائح على أن تعويض الأندية يبدأ من اليوم الـ28 للإصابة، ما يعني أن الاتحاد الدولي سيتحمّل راتب الحارس اعتبارًا من اليوم الـ29 لإصابته حتى عودته للملاعب.

وتحرك النادي الأهلي بإرسال خطاب رسمي لـ"فيفا" لإخطاره بتفاصيل إصابة الشناوي وللبدء في تحصيل راتب اللاعب من خزينة الاتحاد الدولي، وذلك لتوافر جميع شروط لوائح "فيفا" الخاصة ببرنامج حماية اللاعبين.