د. مصطفى الفقي: بايدن لديه اضطراب في الذاكرة.. فيديو

علق الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "واضح أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لديه اضطراب في الذاكرة، وهذه ليست المرة الأولى التي يخطئ فيها".

وأضاف الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي،: "مشكلة بايدن الحقيقية أن هذه السنة هي سنة الانتخابات، ويزايد على الآخرين بأخطاء كبيرة جدا".

أشار الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي،: "حضور رئيس أكبر دولة في العالم لمجلس الحرب الإسرائيلي الذي يحدد مسار الاعتداء على الشعب الفلسطيني بالطريقة الدموية سيظل سبة في ضمير الحريات في العالم التي تدعيها الولايات المتحدة الأمريكية والتي تعلن أنها تقود العالم نحو الحرية والمساواة والعدل".

