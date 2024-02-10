محلل سياسي عن زلات بايدن: أمريكا يحكمها كونجرس لا يستطيع أي رئيس تخطيه

علق مهدي عفيفي عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي والمحلل السياسي، على زلات الرئيس الأمريكي جو بايدن، قائلا: "له فترة حكم تنتهي هذا العام، وهذه الزلات تؤثر في هيبة الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن من يعلم قدرة أمريكا يعلم أن الرئيس وحده لا يستطيع إدارة هذه الدولة التي هي عبارة عن 50 دولة داخل بعض".

وأضاف "عفيفي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، المذاع على قناة "المحور": "الولايات المتحدة يحكمها كونجرس قوي جدا لا يستطيع الرئيس تخطيه، وبالتالي، فإن هيبة الولايات المتحدة الامريكية وشكلها وهفوات بايدن لا تؤثر بشكل أساسي في اتخاذ القرارات، إلا إذا كانت هناك موافقة داخلية، سواء من الإدارة أو المؤسسات الحاكمة أو الكونجرس الأمريكي".

وتابع عضو الحزب الديموقراطي الأمريكي: "هناك قوى خارجية مؤثرة في العالم غير أمريكا، ولا يوجد من يستطيع الآن أن يحل مكان أمريكا، ورأينا هذا في الحرب على أوكرانيا وما يحدث في إسرائيل، وكل ما سمعناه من روسيا والصين شجب وإنكار ولكن لم يستطع أحد التحرك بشكل حقيقي إلا الولايات المتحدة الأمريكية".

