عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسبب زلات بايدن.. إعلامية: الرئيس الأمريكي يصافح الأموات ولا يعرف اسم نظيره فرنسا

بايدن
بايدن

قالت الإعلامية هبة جلال، إنّ كل مركب لها قائد أو قبطان يقودها وهو مسؤول عن القرارات التي يتخذها والاتجاه الذي تسلكه السفينة، وبتطبيق هذا المثل على الولايات المتحدة الأمريكية أقوى دولة في العالم وصاحبة أوراق الضغط المختلفة في العالم كله، والتي تقرر مصير العالم وتحدد الحروب وشكل وتوازنات القوى في العالم كله، لا بد أن نتساءل: من يحكمها أو يقودها؟.

txt

هجوم برلمانى على تصريحات بايدن عن رفض مصر فتح معبر رفح لإغاثة غزة .. ونواب: محض أكاذيب

txt

إدارة بايدن تستعد لفرض عقوبات على جنود الجيش الإسرائيلي| تفاصيل

وأضافت "جلال"، مقدمة برنامج "الخلاصة"، المذاع على قناة "المحور": "الرئيس جو بايدن هو من يقود أمريكا، لكنه يصافح الأموات ويتحدث عن أشخاص لم يعودوا موجودين في عالمنا منذ عشرات السنوات، حيث تختلط الوقائع عليه.

وتابعت الإعلامية: “بايدن ليس على دراية بما يحدث في العالم، وعلى ما يبدو، فإن هناك مَن يحركه أو يقوده، فقد تكررت زلات بايدن إلى حد لم يعد مقبولا، وإلى حد جعلنا نتساءل: من يحكم الولايات المتحدة الأمريكية”.

وأوضحت: ليس من المعقول أن يقود أقوى دولة في العالم، رئيس لا يعرف ما يحدث من حوله، ولا يعرف أسماء الرؤساء في المنطقة والعالم، فهو لا يعرف مثلا أن الرئيس الفرنسي الحالي يسمى إيمانويل ماكرون".

 

 

بايدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شقيق مريم مجدي المختفية في سويسرا: عثرنا علي جثة أختي

دار الإفتاء المصرية تبدأ استطلاع رؤية هلال شهر شعبان 2024 |شاهد

سعر الدولار اليوم السبت 10-2- 2024 مقابل الجنيه المصري

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب| اعرف عيار 21 بكام

4 بنوك ترفع سعر الفائدة.. تعرف على التفاصيل واعرف فلوسك هترجع كام

هالاند يسجل إنجازا غير مسبوق في تاريخ الدوري الإنجليزي

حسام حسن يصدر فرمانا جديدا داخل المنتخب.. ماذا يحدث؟

صدام وأزمة بين إدارة الأهلي وكولر بسبب أكرم توفيق

ترشيحاتنا

رمضان 2024| تغييرات في عادات استهلاك المصريين.. والحكومة تُبادر بحلول

من ركائز دعم الدولة| أحمد موسي يكشف كواليس شائعة بيع صدى البلد

قطر تدعو مجلس الأمن إلى تحرك عاجل يمنع اجتياح الاحتلال لـ رفح

كويكب «بينو» يكشف أسرارًا عن بداية الكون .. ما القصة؟

حكم صيام شهر شعبان.. 11 يوما يستحب صومها وتدخلك الجنة من باب الريان

رئيس الموساد في القاهرة بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حماس الأسبوع المقبل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صبري فواز يتلقي رسالة مؤثرة بخط اليد من طفل فلسطيني مصاب

تكريم حسن الرداد وايمي سمير غانم بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية .. صور جديدة

طريقة عمل يخني دجاج بالكريمة والجبن| بمذاق لا يقاوم

في المطبخ بتاكل شوكولاتة .. فيديو مثير لـ حورية فرغلي

فيديو

عاجل .. 4 بنوك ترفع سعر الفائدة | تفاصيل

لا لتصفية القضية الفلسطينية .. تصريحات مهمة لـ وزير الخارجية سامح شكري

حسام حسن يصدر فرمانا جديدا داخل المنتخب .. ماذا يحدث؟

موعد زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نفوس غير سوية وقلوب حاقدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ