إدارة بايدن تستعد لفرض عقوبات على جنود الجيش الإسرائيلي| تفاصيل

حذر تقرير لوزارة الخارجية الإسرائيلي، اليوم السبت، من أن الإدارة الأمريكية تستعد لفرض عقوبات على جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وبحسب التقرير، قدمت إدارة الرئيس الأمريكية جو بايدن سلسلة من الوثائق ضد وحدات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وفقا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

ووفقا للتقرير إذا لم يقدم مكتب المدعي العام العسكري الإسرائيلي إجابات للحكومة الأمريكية في أقل من 60 يوما، فسيتم فرض عقوبات على الجنود - بما في ذلك القادة في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبالإضافة إلى ذلك، أوضح التقرير أن إدارة بايدن حذرت إسرائيل عدة مرات من عدم إنفاذ القانون ضد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، مشيرة إلى أن إجابات إسرائيل لم تكن مرضية.

وأوضح التقرير أنه في إسرائيل، يتم أخذ تهديدات إدارة بايدن على محمل الجد، حتى أنهم يستعدون لتوسيع الأمر ضد رؤساء المستوطنات في الضفة الغربية وحتى أعضاء الكنيست والوزراء.

وقالت الصحيفة إنه من المتوقع إجراء مناقشة وزارية حول هذه القضية، بالتعاون مع مكتب المدعي العام العسكري، لمعرفة كيفية تجنب توسيع الأمر.

يذكر أنه في وقت سابق وقع الرئيس بايدن على أمر بفرض عقوبات على المستوطنين الإرهابيين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية.