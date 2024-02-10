باسل رحمي : نعمل علي التعاون مع جمهورية بلغاريا للنهوض بقطاع المشروعات

شارك باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغير والمتناهية الصغر في فعاليات الاجتماع الاول للجنه التعاون المشتركة بين مصر و بلغاريا الذي عقد بالقاهرة اليوم .

جاء ذلك حرصا علي تدعيم العلاقات الثنائية المتميزة والتعاون المستمر بين مصر و بلغايا.



ترأس الاجتماع وزير الخارجية سامح شكري ونائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية البلغارية ماريا جابرييل، وعدد من الوزراء للبلدين وعدد من كبار المسئولين رفيعي المستوي من البلدين.



تناول الاجتماع حرص الجانبين علي تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية.

واكد باسل رحمي علي حرص جهاز تنمية المشروعات بتعزيز سبل الشراكة مع دولة بلغاريا من خلال بحث فرص التعاون في القطاعات الاقتصادية والتجارية المختلفة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشركات الناشئة ذات المنفعة المتبادلة وخاصة في مجالات الاقتصاد الابتكاري والتحول الرقمي وتطوير آليات التحول الي الاقتصاد الأخضر.

واكد باسل رحمي علي مواصلة العمل خلال الفترة القادمه من اجل تطوير العلاقات الثنائية، من خلال الاتفاق علي التوقيع علي مذكرة تفاهم مشتركة بين جهاز تنمية المشروعات والوكالة البلغارية للترويج للمشاريع المتوسطة والصغيرة بهدف تبادل ونقل الخبرات في مجال دعم وتنمية المشروعات الصغيرة وتنظيم المعارض المشتركة بما يساهم في تنمية الصادرات المصرية ودعم العلاقات الاقتصادية للبلدين واتفق الجانبان علي ان تشهد الفترة القادمة تعاون مستمر للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين.