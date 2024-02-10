قصواء الخلالي : دولة الاحتلال مستمرة في التصريحات العنجهية والحنجورية عديمة القيمة

قالت الإعلامية قصواء الخلالي إن تطورات الأحداث قي غزة تشغل الجميع في كافة دول العالم، موضحة أن المشهد الفلسطيني هو الأهم على مستوى التحرك العالمي.

جاء ذلك خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من على قناة "CBC، موضحة أنه كانت هناك توقعات لحل الأزمة وعلى الجانب الأخر كانت هناك توقعات بالاستمرار معقبة:" المشهد متغير لا ثوابت فيه".



وتابعت أن حركة حماس تقوم بمواجهة الكيان الصهيوني وتعرقل اهدافه، منوهة أن دولة الاحتلال مستمرة في التصريحات العنجهية والحنجورية التي لا قيمة لها، والصحف العالمية لفتت النظر الى خلافات نتانياهو مع امريكا، والذي وصل إلى مرحلة انعدام الثقة.



واستشهدت الخلالي ببعض التقارير بالصحف العالمية والتي وصفت نتنياهو بالمحاصر وما سيتعرض له مستقبلا من ملاحقات بعد خروجه من الحكومة وفشله.بهذه الحرب.

اجتياح رفح

وأشارت إلى أن اسرائيل لوحت الايام الماضية باجتياح رفح بريا وان نتنياهو هدد بإعداد خطة تشمل إجلاء الفلسطينيين من رفح، منوهة انه سيصطدم بالمشهد المصري اصطدام عنيف حال ارتكاب اي من هذه الأمور.

وأردفت أن نتنياهو يريد إبادة القضية الفلسطينية مع صناعة احتلال ناعم في سيناء وهذا لن يحدث.