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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المستوردون تضرروا|«الغرفة التجارية»: تراجع الأسعار جاء بعد تقليل طلب الحصول على الدولار

الدولار
الدولار

أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن المستوردين أمامهم حالتان، أولهما المستوردون للمنتجات تامة الصنع هم في طابور الاعتمادات وتدبير العملة من البنك المركزي على مدار عام ونصف ودورة رأس المال الخاصة بهم «شبة مشلولة».

وأوضح "بشاي"، خلال حواره عبر الإنترنت مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المستوردين للسلع والأكل والغذاء والمواد الخام الخاصة بالانتاج يتم تدبير لهم العملة الصعبة من البنك المركزي، مشددًا على أن أكثر فئة تضرّرت هم المستوردون، منوهًا بأن المستوردين تضرروا لعدم استقرار سعر صرف الدولار.

العملة الصعبة

وأشار إلى أن وجود المشروعات التي تُدر العُملة الصعبة سيترتب عليه وجود أسعار منخفضة ونسب أسعار تنخفض عن النسب الموجودة، مشددًا على أن هناك سعرين للدولار وبالفرق بينهما لن يكون هناك استقرار في الأسعار.

وتابع: تراجع الأسعار جاء بعد تقليل الطلب للحصول على الدولار .

البنك المركزي التجارة الداخلية الدولار الدولار الدولار

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