محلل سياسي: أمريكا تتحدث عن حل الدولتين ولا تعترف بفلسطين وتدعم إسرائيل

علق المحلل السياسي الفلسطيني أسامة شعث على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقال أسامة شعث في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، إن الرئيس الأمريكي بايدن يتعرض إلى ضغوط كبيرة خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية".

وأضاف أسامة شعث: "بايدن يواجه ضغوط من الحزب الديمقراطي وجيل الشباب ومؤسسة البيت الأبيض".

وتابع أسامة شعث: "سمعة الولايات المتحدة عالميا تتعرض إلى هزة كبيرة لأنها فقدت مصداقيتها بسبب عدم تحركها لإيقاف الحرب في قطاع غزة".

وأكمل أسامة شعث: "أمريكا تتحدث عن أهمية حل الدولتين ولا تعترف بدولة فلسطين وتقدم الدعم العسكري لإسرائيل".