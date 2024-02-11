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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد السكندري: موقف مابولولو يتغير في الصيف.. ولا نتأثر بالسوشيال ميديا

صدى البلد

أكد محمد أحمد سلامة عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، أن مجلس الإدارة فوض محمد مصيلحي رئيس النادي، للتحدث حول ملف رحيل الأنجولي مابولولو مهاجم الفريق، بالفترة المقبلة.

وتابع سلامة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "كان من الصعب التفريط في مابولولو خلال الشتاء المنتهي، بسبب صعوبة تعويضه ولكن في الصيف المقبل قد يتغير الأمر".

وأضاف محمد أحمد سلامة: "الاتحاد السكندري تأثر بالغيابات أمام سيراميكا كليوباترا، وتواجدهم في بطولة الأمم الإفريقية، والمنافس يمتلك عناصر قوية وكنا نأمل في تحقيق لقب كأس الرابطة".

وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد: "هناك ثقة كاملة في طارق العشري المدير الفني ولا توجد نية للإطاحة به، وهناك اتفاق مع المدير الفني على جلب عناصر أجنبية تحت السن لتدعيم الفريق، وهو ما يعني استمرار المدير الفني مدة طويلة داخل النادي".

واختتم: "مجلس الإدارة لا يتأثر بالسوشيال ميديا وهناك تخطيط للعمل داخل النادي، سواء فنيًا أو استثماريًا خاصةً أننا نملك 19 بطولة تحتاج للموارد المالية".

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