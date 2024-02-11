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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: حسن شحاتة أسطورة كبيرة وهناك من سعى للوقيعة بيننا

صدى البلد

أكد أحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية السابق، أن حسن شحاتة اسم كبير وقيمة لا تضاهى في تاريخ المنتخب الوطني، وأن هناك من سعى للوقيعة بينهما.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع أحمد حسن على قناة dmc : هو استاذي وكابتني وندمت بشدة على ما حدث مني معه، وأكدت له أن ما تردد عن تمرد المحترفين غير حقيقي بالمرة.

وأضاف : الكابتن حسن شحاتة امتلك منتخب يضم ثلاثة أجيال تجمع الخبرة والشباب والحماس، ولم يكن أحد يمكنه أن يخرج عن النص.

وأكمل : كان أسطورة كلاعب وكمدير فني لم يكن يتوقف عند إصابة لاعب بعينه، وكان يتعامل مع الأمر الواقع باستمرار.

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