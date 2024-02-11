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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الصرف الصحي بالإسكندرية تشارك في ملتقى التوظيف بكلية العلوم جامعة الإسكندرية

افتتاح ملتقى توظيفي
افتتاح ملتقى توظيفي بالإسكندرية

شاركت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بملتقي التوظيف الحادي عشر الذي نظمته كلية العلوم جامعة الإسكندرية  بكلية العلوم مبنى محرم بك وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية والدكتور سعيد علام نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع والبيئة.


ويشارك فى المتلقى عدد كبير من الشركات والهيئات التى توفر فرص عمل للخريجين وحديثى التخرج فى مختلف التخصصات العلمية بالإضافة إلى توفير برامج تدريبية للطلاب والخريجين لتأهيلهم لسوق العمل.

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وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية على حرص الشركة الدائم على التواصل والتعاون مع الجامعات ومراكز البحوث العلمية، إيماناً بأهمية التعاون بين الجهات التنفيذية وجامعة الإسكندرية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.


وقال نافع إن الشركة تسعي دوما إلي تدريب خريجي الجامعات وتأهيلهم لسوق العمل وربط الجانب الأكاديمي والعلمي بالجانب العملي، بما يحقق جزء من دور شركة الصرف الصحي المجتمعي.


وحث خريجي كلية العلوم  على استغلال الفرص المتاحة بالملتقى، وبذل مزيد من الجهد لتحقيق التميز في تلك الوظائف.


وشكر نافع كلية العلوم علي تعاونها ودورها في إتاحة الفرصة للطلاب والخريجين للتواصل مع ممثلي الشركات شخصياً واختيار الوظائف المناسبة لهم.
وتؤكد الشركة على أن مشاركتها في هذا الملتقى تأتي إيماناً منها بأهمية الاستثمار في الشباب، وتطوير كفاءاتهم العلمية والمهنية، وتمكينهم من المساهمة في بناء مستقبل مصر.
وتقدم شركة الصرف الصحي بالإسكندرية خدماتها لأكثر من 5 ملايين نسمة في مدينة الإسكندرية، وتسعى الشركة إلى تطوير خدماتها باستمرار باستخدام أحدث التقنيات، بجهود كوادر وطنية من العاملين بها.

الاسكندرية الأعمال الانشائية البحوث العلمية التخصصات العلمية الجانب العملي الخدمات المقدمة الدكتور عبد العزيز قنصوه

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