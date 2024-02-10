رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد الأعمال الإنشائية بمدرج 1 بكلية الهندسة

تفقد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، الأعمال الإنشائية بكلية الهندسة، مؤكداً علي ضرورة الإلتزام بالبرنامج الزمني المحدد ومراعاة جودة التنفيذ.

وشدد قنصوة على ضرورة المتابعة اليومية للإنشاءات الجديدة التي تحدث علي مستوي الجامعة، كما تفقد الدكتور قنصوة الأعمال الإنشائية الخاصة بمدرج 1 بكلية الهندسة.

ولفت إلى أن المدرج تم إنشاوه على أحدث الأنظمة المتبعة في الجامعات العالمية بإجمالي تكلفة تصل إلى ١٠٠ مليون جنيه، حيث تصل سعته الي 638 مقعد، ومزود بشبكة إنترنت فائق السرعة، ونظام تكييف كامل على أحدث الأنظمة VFR، ونظام مكافحة حرائق، ونظام صوتيات وكاميرات مراقبة وشاشات عرض حديثة.