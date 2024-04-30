دايما بنكتشفها متأخر.. إليك أعراض التهاب المرارة

يتأخر الكثير من الاشخاص فى معرفة إصابتهم بمرض التهاب المرارة بسبب عدم المعرفة الكافية بأعراض هذا المرض بين شريحة كبيرة من الناس.



ووفقا لما ذكره موقع “ مايو كلينك” قد تشمل أعراض التهاب المرارة ما يلي:

ألم شديد في الجزء العلوي الأيمن من البطن أو وسط البطن

ألم يمتد إلى الكتف الأيمن أو الظهر

ألم عند لمس البطن

الغثيان من علامات المرارة

القيء من أعراض المرارة

الحُمّى

تظهر أعراض التهاب المرارة غالبًا بعد تناول إحدى الوجبات، وخاصةً الوجبات الكبيرة أو المليئة بالدهون.

متى تزور الطبيب

حدد موعدًا لزيارة الطبيب إذا كانت لديك أي أعراض تقلقك بشأن المرارة وفي حال كان ألم بطنك شديدًا لدرجة تمنعك من الجلوس ساكنًا أو الشعور بالراحة، فاطلب من شخص ما التوجه بك إلى غرفة الطوارئ.