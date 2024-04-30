لويس إنريكي: سان جيرمان يحاول الفوز في ملعب فريد من نوعه بأوروبا

أكد لويس إنريكي المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي أن فريقه سيحاول الفوز في المباراة التي ستجمعه، غداً الأربعاء، بنادي بوروسيا دورتموند، بأسلوب اللعب الخاص به.

وفي المؤتمر الصحفي عشية مباراة دورتموند، قال إنريكي: "إنها مباراة خاصة جداً في ملعب فريد من نوعه في أوروبا.. نريد أن نهدي أنصارنا نهائي دوري أبطال أوروبا".

وأكد المدير الفني للفريق أنه ومنذ وصوله إلى النادي الفرنسي حظي بدعم اللاعبين والنادي، مضيفًا: "علينا أن ندير الضغط وطموحاتنا أيضًا .. نحن نصل في وقت مثالي من الموسم".

وقال إنريكي عن مباراة الغد: "هدفنا الفوز وفريقي شجاع".

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أيضًا، قال لاعب باريس سان جيرمان جونزالو راموس أن فريقه يتحلى بالكثير من الهدوء والثقة مع المعرفة الجيدة بالخصم بوروسيا دورتموند. وعبر عن ثقته في زملائه بالفريق وأنهم جاءوا من أجل تحقيق الفوز.

ويحل باريس سان جيرمان ضيفًا، غدًا الأربعاء، على بوروسيا دورتموند، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب سيجنال أدونا بارك.

وسبق وأن التقى الفريقين في دوري المجموعات بالبطولة هذا الموسم واستطاع الفريق الفرنسي تحقيق الفوز في المباراة الأولى بثنائية نظيفة فيما شهدت المباراة الثانية التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

