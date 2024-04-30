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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات تكشف قدرات عملاق سامسونج القادم Galaxy S25 Ultra

عملاق سامسونج القادم
عملاق سامسونج القادم Galaxy S25 Ultra

كشفت تسريبات أن شركة سامسونج تعمل على إلحاق هاتف Galaxy S25 Ultra القادم بعدد من الميزات الكبيرة بالإضافة إلى عدد من التحسينات في البطارية والأداء. 

 

وتعمل الشركة على تقنية جديدة للبطاريات من شأنها زيادة كثافة طاقة البطارية دون تغيير المحتويات الكيميائية للخلايا. 

 

وكان من المتوقع أن تقدم سامسونج هذه التقنية الجديدة لعالم الهواتف الذكية مع هاتف Galaxy S24 Ultra إلا أنها قررت تأجيلها لدمجها مع الرائد القادم Galaxy S25 Ultra . 

 

وعلى الرغم من أن عمر البطارية للأجيال القليلة الماضية من هواتف Ultra الرائدة من سامسونج كان جيدًا إلى حد معقول، إلا أن سرعة الشحن تتخلف بالتأكيد عن المنافسة مقارنةً بصانعي الهواتف الذكية الصينيين.

 

وشهدت سامسونج تحسينات في البطارية مع هاتف Galaxy S24 Ultra من خلال تحسينات كفاءة الطاقة، ومن المتوقع أن توفر سامسونج أيضًا عمر بطارية أطول نسبيًا مقارنة بجيل Ultra الحالي. بحسب "gizmochina". 

 

 

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