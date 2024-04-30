تقارير مغربية: التحكيم الرياضي ترفض طلب اتحاد العاصمة الجزائري

أفادت تقارير صحفية مغربية، اليوم الثلاثاء، بأن المحكمة الرياضية الدولية رفضت الطلب الذي تقدم به الاتحاد الجزائري لكرة القدم ونادي اتحاد العاصمة الجزائري، بإيقاف القرار الصادر عن لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي "كاف" يوم 24 أبريل الجاري.

وكانت لجنة الاستئناف في الكاف قد قضت بخسارة فريق اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية أمام فريق نهضة بركان المغربي بثلاثة أهداف دون رد، مع إحالة الملف إلى لجنة الانضباط لاتخاذ إجراءات تأديبية إضافية.

وقال موقع "البطولة" المغربي، إن المحكمة الرياضية الدولية رفضت طلب نادي اتحاد العاصمة والاتحاد الجزائري لكرة القدم، بإلغاء قرار الكاف بشأن مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لكأس الكونفدرالية.

وكان فريق اتحاد العاصمة الجزائري قد انسحب من مباراة الإياب أول أمس الأحد؛ بسبب اعتراضه على وجود خريطة المغرب على قمصان فريق نهضة بركان.

جدير بالذكر أن فريق نهضة بركان ضمن بذلك التأهل لنهائي كأس الكونفدرالية، حيث سيواجه الزمالك، يومي 12 و19 مايو المقبل.