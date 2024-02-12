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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات | أسعار شيفروليه الدبابة 2024 بعد الزيادات ..تويوتا كورولا 2024 تباع بهذه الأسعار خلال فبراير

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يتوافر بداخل سوق السيارات المصري عدد كبير من إصدارات السيارات الجديدة بمختلف فئاتها سواء كانت نقل أو سيدان أو كروس أوفر ، وجاءه تلك السيارات بعدما شهد سوق السيارات حالة من عدم الاستقرار بسبب نقص العديد من أجزاء السيارات التي تدخل في صناعة السيارات عالمياً، بالإضافة الي عدم ثبات سعر صرف الدولار .

سوق السيارات المصري يواجه حالة مستمرة في تغير أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 ، ومازالت أسعار السيارات ترتفع بشكل جنوني ، وذلك يعود الي الأحداث العالمية التي مر بها قطاع صناعة السيارات العالمي وكان من ضمنها عدم استقرار سعر صرف الدولار ، بالإضافة الي عدم توافر أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة .

سوق السيارات المصرية تضم باقة مميزة من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتوافر تلك السيارات بعد ارتفاع سعر السيارات الجديدة بمختلف أسواق العالم ، وذلك يرجع إلى الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات العالمي بسبب عدم استقرار سعر الدولار ، بالإضافة إلى عدم توافر أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة .

أعلنت وكيل سيارات شيفروليه بمصر عن توافر طراز شيفروليه كابتيفا موديل 2024 الفيس ليفت، وتظهر كابتيفا بالعديد من المميزات المتطورة، بالإضافة إلي تصميمها العصري والجذاب ، وتنتمي شيفروليه كابتيفا لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

سوق السيارات المصري للمستعمل يتوافر به عدد غير محدود من إصدارات السيارات ، وتواجدت تلك الطرازات بعد ارتفاع سعر الدولار، وبالتالي زاد الاقبال على سوق السيارات المستعمل ، بالإضافة إلي أن سوق المستعمل يتميز بسهولة بيع السيارات مرة أخري ، وتتوافر قطع غيارها بسهولة .

 

 

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