تويوتا كورولا 2024 تباع بهذه الأسعار خلال فبراير

سوق السيارات المصري يواجه حالة مستمرة في تغير أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 ، ومازالت أسعار السيارات ترتفع بشكل جنوني ، وذلك يعود الي الأحداث العالمية التي مر بها قطاع صناعة السيارات العالمي وكان من ضمنها عدم استقرار سعر صرف الدولار ، بالإضافة الي عدم توافر أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة .
- محرك تويوتا كورولا اليابانية الجديدة :
تصل تويوتا كورولا موديل 2024 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12 ثانية، وتمتلك محرك سعه 1600 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعه 50 لتر، وتنتج عزم دوران يصل الي 154 نيوتن/متر، وبها قوة 120 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 189 كم/ساعة .
- أبعاد تويوتا كورولا الجديدة موديل 2024 :
تتوافر سيارة تويوتا كورولا اليابانية الجديدة موديل 2024 بطول 4630 مم، وعرض 1780 مم، وارتفاع 1435 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2700 مم .
- أسعار تويوتا كورولا اليابانية الجديدة موديل 2024 بعد زيادات الشهر الجاري :
تتوافر سيارة تويوتا كورولا اليابانية الجديدة موديل 2024 بالسوق المصري بـ 5 فئات مختلفين في الأسعار والتجهيزات :
الفئة الأولي تباع بسعر مليون و 475 ألف جنيه، بدلا من 925 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 550 ألف جنيه .
الفئة الثانية تباع بسعر مليون و 640 ألف جنيه، بدلا من 990 ألف جنيه، بزايدة تصل الي 650 ألف جنيه .
الفئة الثالثة تتوافر بسعر مليون و 750 ألف جنيه، بدلا من مليون و 100 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 650 ألف جنيه .
الفئة الرابعة سعرها الجديد مليون و 800 ألف جنيه، بدلا من مليون و 150 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 650 ألف جنيه .
الفئة الخامسة سعرها مليون و 850 ألف جنيه، بدلا من مليون و 200 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 650 ألف جنيه .