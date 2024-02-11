تويوتا كورولا 2024 تباع بهذه الأسعار خلال فبراير

سوق السيارات المصري يواجه حالة مستمرة في تغير أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 ، ومازالت أسعار السيارات ترتفع بشكل جنوني ، وذلك يعود الي الأحداث العالمية التي مر بها قطاع صناعة السيارات العالمي وكان من ضمنها عدم استقرار سعر صرف الدولار ، بالإضافة الي عدم توافر أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة .

أسعار تويوتا كورولا اليابانية الجديدة موديل 2024 بعد زيادات الشهر الجاري

- محرك تويوتا كورولا اليابانية الجديدة :

أسعار تويوتا كورولا اليابانية الجديدة موديل 2024 بعد زيادات الشهر الجاري

تصل تويوتا كورولا موديل 2024 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12 ثانية، وتمتلك محرك سعه 1600 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعه 50 لتر، وتنتج عزم دوران يصل الي 154 نيوتن/متر، وبها قوة 120 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 189 كم/ساعة .

- أبعاد تويوتا كورولا الجديدة موديل 2024 :

أسعار تويوتا كورولا اليابانية الجديدة موديل 2024 بعد زيادات الشهر الجاري

تتوافر سيارة تويوتا كورولا اليابانية الجديدة موديل 2024 بطول 4630 مم، وعرض 1780 مم، وارتفاع 1435 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2700 مم .

- أسعار تويوتا كورولا اليابانية الجديدة موديل 2024 بعد زيادات الشهر الجاري :

أسعار تويوتا كورولا اليابانية الجديدة موديل 2024 بعد زيادات الشهر الجاري

تتوافر سيارة تويوتا كورولا اليابانية الجديدة موديل 2024 بالسوق المصري بـ 5 فئات مختلفين في الأسعار والتجهيزات :

الفئة الأولي تباع بسعر مليون و 475 ألف جنيه، بدلا من 925 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 550 ألف جنيه .

الفئة الثانية تباع بسعر مليون و 640 ألف جنيه، بدلا من 990 ألف جنيه، بزايدة تصل الي 650 ألف جنيه .

الفئة الثالثة تتوافر بسعر مليون و 750 ألف جنيه، بدلا من مليون و 100 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 650 ألف جنيه .

الفئة الرابعة سعرها الجديد مليون و 800 ألف جنيه، بدلا من مليون و 150 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 650 ألف جنيه .

الفئة الخامسة سعرها مليون و 850 ألف جنيه، بدلا من مليون و 200 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 650 ألف جنيه .