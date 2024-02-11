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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فنلندا تتجه إلى جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

تبدأ فنلندا رحلة حاسمة للعودة إلى صناديق الاقتراع، حيث تستعد البلاد لجولة إعادة رئاسية عالية المخاطر، مما يمثل أحد أهم الأحداث الانتخابية في الذاكرة الحديثة.

يظهر رئيس الوزراء السابق ألكسندر ستوب، الذي يمثل حزب الائتلاف الوطني الذي ينتمي إلى يمين الوسط، باعتباره المرشح الأوفر حظا في استطلاعات الرأي التي سبقت جولة الإعادة. ومع ذلك، فإن منافسه، بيكا هافيستو، وزير الخارجية السابق وعضو حزب الخضر الذي يترشح بشكل مستقل، قلص الفجوة في الأيام الأخيرة من الحملة.

وسيخلف الفائز في هذه الانتخابات الرئيس المنتهية ولايته ساولي نينيستو، الذي أشرف على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي. وفي الجولة الأولى من التصويت قبل أسبوعين، حصل ستاب على 27.2% من الأصوات، يليه بفارق ضئيل هافيستو بنسبة 25.8%، وسط تنافس تسعة مرشحين، من بينهم جوسي هالا-أهو من حزب الفنلنديين اليميني المتطرف، الذي حصل على المركز الثالث. موضع.

ومع وصول الحملة إلى نهايتها المحمومة، اشتد التدقيق في الحياة الشخصية للمرشحين ومواقفهم بشأن القضايا الحاسمة مثل التسلح النووي. أعرب هافيستو، الذي من المحتمل أن يصبح أول رئيس لفنلندا من حزب الخضر وأول رئيس مثلي الجنس بشكل علني، عن دهشته وفزعه من التركيز المتزايد على حياته الجنسية، وانتقد بشكل خاص الصحفيين، ولا سيما من هيئة الإذاعة الوطنية YLE، لتضخيم الخطاب.

عشية جولة الإعادة، أبدى ستوب، البالغ من العمر 55 عاماً، ثقة كبيرة عندما أدلى بصوته في إسبو، قائلاً: "أشعر أنني بحالة جيدة"، على الرغم من اعترافه بالفراشات الحتمية التي تصاحب مثل هذه اللحظة المحورية.

وشارك نحو 46% من الناخبين المؤهلين في التصويت المبكر، بحسب الأرقام الرسمية. ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية للتصويت المبكر بعد وقت قصير من إغلاق صناديق الاقتراع في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، ومن المتوقع ظهور النتيجة النهائية حوالي الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي.

تستلزم الرئاسة الفنلندية مسؤوليات كبيرة، بما في ذلك العمل كرئيس للدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، مع الإشراف على السياسة الخارجية بالتعاون مع الحكومة.

على خلفية المخاوف الأمنية الدولية، لا سيما فيما يتعلق بالعلاقات مع روسيا وسط مزاعم بتورط موسكو في عمليات هجينة بالقرب من الحدود المشتركة، تواجه فنلندا صعوبة في اتخاذ قرارات حاسمة. يؤكد ستوب على أن السياسة الخارجية والأمن هما أمران وجوديان بالنسبة لفنلندا، بينما يدعو هافيستو إلى الحفاظ على حظر الأسلحة النووية في فنلندا، مستفيدًا من خبرته كمفاوض سلام سابق للأمم المتحدة.

 

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