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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القومى للمرأة يشارك فى فعاليات مبادرة "أنت الحياة" بمحافظة الجيزة

صدى البلد

في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، يشارك المجلس القومى للمرأة فى فعاليات مبادرة "أنت الحياة" تنفذها مؤسسة حياة كريمة، بمحافظة الجيزة، مركز أطفيح قرية الكداية ، بهدف رفع وعى الأهالي بعدد من القضايا الهامة والتي تمس حياتهم . 

تتضمن الفعاليات والأنشطة التى تعقد لمدة ثلاثة أيام في الفترة من 10-14 فبراير الجاري تنظيم ندوات توعوية حول الإرشاد الأسرى والتنشئة المتوازنة، والادخار والإقراض الرقمي والشمول المالي.


وتشمل العديد من الموضوعات منها أهمية  الإدخار وكيفية وضع الخطة وكيفية إدارة الأموال وعمل مشاريع وإدارة المخاطر والتثقيف الرقمي، إلى جانب مشورة ما قبل الزواج والتخطيط الإنجابي والتثقيف الصحي للحمل والولادة وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول التربية الإيجابية والتغذية والرضاعة والدمج والإعاقة.

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