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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد مرور نصف ساعة .. حكم نهائي كأس الأمم الإفريقية يوقف المباراة لهذا السبب

صدى البلد

شهدت مباراة نيجيريا وكوت ديفوار بنهائي كأس الأمم الإفريقية، هجوم ضاغط من الأفيال الإيفوارية منتخب ساحل العاج صاحب الأرض خلال الدقائق الأولي من الشوط الأول.

وشهدت الدقيقة 13 من عمر المباراة، هجمة لصالح كوت ديفوار يخرجها دفاع نيجيريا إلى خارج الملعب وتصبح ركنية لصالح كوت ديفوار.

وفي الدقيقة 21 كانت فرصة خطيرة.. ركنية داخل منطقة الجزاء لكوت ديفوار ورأسية من نديكا تصل عند سيمون أدينجرا يلعبها خلفية مزدوجة لكن كرته تمر بجوار القائم الأيمن لحارس نيجيريا ستانلي نوابيلي إلى خارج الملعب

وفي الدقيقة 30، أوقف الحكم المباراة لتناول اللاعبين المشروبات والعصائر نظرا لارتفاع الرطوبة.

وبعد مرور 30 دقيقة الأفضلية واضحة لمنتخب كوت ديفوار الذي حاول مرات كثيرة اختراق دفاع نيجيريا بينما لم تتمكن نيجيريا من تشكيل أي خطورة علي مرمي الأفيال الإيفوارية.

قبل مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية بين منتخبي نيجيريا وكوت ديفوار، شهدنا احتفالات ورقصات في مهرجان كروي مميز.

منتخب نيجيريا يصعد إلى نهائي البطولة للمرة الثامنة في تاريخه، حيث سبق وأن توج باللقب 3 مرات في الأعوام 1980 و1994 و2013.

أما منتخب كوت ديفوار، فقد تأهل إلى المباراة النهائية للمرة الخامسة، وسبق له التتويج بلقب البطولة في مناسبتين فقط، عامي 1992 و2015.

تشكيلة منتخب نيجيريا:

  • حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي
  • الدفاع: أولا أينا، ويليام تروست-إيكونج، سيمي أجاي، كالفين باسي
  • الوسط: زايدو سانوسي، فرانك أونيكا، أليكس أيوبي
  • الهجوم: أديمولا لوكمان، فيكتور أوسيمين، صامويل تشوكويزي

تشكيلة كوت ديفوار:

  • حراسة المرمى: يحيى فوفانا
  • الدفاع: سيرجي أورييه، إيفان نديكا، أوديلون كوسونو، جيسلان كونان
  • الوسط: جان ميشيل سيري، سيكو فوفانا، فرانك كيسيه
  • الهجوم: سيمون أدينجرا، سيباستيان هالر، ماكس جراديل
جيسلان كونان منتخب ساحل العاج منتخب كوت ديفوار منتخب نيجيريا نهائي كأس الأمم الإفريقية نيجيريا

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