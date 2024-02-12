الشركات الصناعية الصينية تسجل نموا في إيراداتها خلال عام 2023

أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء أن الشركات الصناعية في الصين شهدت انتعاشاً مطرداً في عام 2023 وزيادة في إيراداتها المجمعة للشهر الخامس على التوالي.

وذكرت الهيئة أن إيرادات الشركات الكبرى في الصين التي لا تقل الإيرادات السنوية لكل منها عن 20 مليون يوان (حوالي 2.82 مليون دولار أمريكي) ارتفعت في العام الماضي بنسبة 1.1 في المائة على أساس سنوي.

وفي الربع الرابع من عام 2023، ارتفعت إيرادات الشركات المذكورة بنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، حيث كان معدل النمو أسرع بـ2.9 نقطة مئوية عما كانت عليه في الربع الأسبق.

وقال يو وي نينغ، الإحصائي في الهيئة إن تشغيل الشركات الصناعية حافظ على اتجاه التوسع وأظهر مرونة قوية، ما خلق ظروفاً مواتية للتعافي المستمر لأرباحها.

توسيع الطلب المحلي

أضاف “يو” أن الصين ستعمل في المرحلة المقبلة على توسيع الطلب المحلي، وتحفيز حيوية مختلف الكيانات التجارية، وتعزيز الاعتماد على الذات في العلوم والتكنولوجيا رفيعة المستوى، وتسريع تطوير النظام الصناعي الحديث، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد الصناعي بجودة عالية.